وفاة الممثل الكويتي رامي العبدالله بعد صراع مع هذا المرض

ميرنا وليد - بيروت - توفي الممثل الكويتي رامي العبدالله عن عمر ناهز 52 عاماً، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان أبعدته عن الساحة الفنية لسنوات.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن الوفاة وقعت مساء الجمعة 2 مايو، دون الكشف عن تفاصيل مراسم التشييع.
ولد العبدالله في 21 آب 1973، وبدأ مشواره الفني بمشاركات درامية متفرقة، واشتهر بأدواره في مسلسلات "غريب الدار" و"عبرات وحنين" عام 2012، إضافة إلى فيلم "المخيم" عام 2017، وآخر أعماله "عمود البيت" عام 2018، ورغم قلة إنتاجه، عُرف بحضوره الهادئ وابتعاده عن الأضواء والجدل. وكان الراحل قد تزوّج سابقاً من باسمة حمادة قبل أن ينفصلا بهدوء، دون تداول تفاصيل شخصية في الإعلام.
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