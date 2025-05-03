الاتحاد الأوروبى يكرم لبلبة وكندة علوش والهولندية إليزابيث فرانْيِه بمهرجان أسوان

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شهد مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة تكريم الاتحاد الأوروبي للنجمة لبلبة وكندة علوش والمخرجة الهولندية إليزابيث فرانْيِه، وذلك ضمن فعاليات حفل استقبال الاتحاد الأوروبي لضيوف المهرجان في الدورة التي تحمل اسم كوكب الشرق أم كلثوم بمناسبة ذكرى مرور 50 عاما على رحيلها.

وتعد إليزابيث فرانْيِه من أبرز مخرجات الأفلام الوثائقية في أوروبا، وهي من من مواليد 1979، وعُرضت أفلامها ونالت جوائز في مهرجانات سينمائية دولية مثل مهرجان أمستردام الدولي للأفلام الوثائقية، ومهرجان هوت دوكس الدولي للأفلام الوثائقية، ومهرجان كوبنهاجن السينما الوثائقي الدولي، ومهرجان سالونيك الدولي للفيلم الوثائقي، ومهرجان سلام دانس السينمائي، ومهرجان DMZ للأفلام الوثائقية، ومهرجان كراكوف، وقد حاز فيلمها الوثائقي "العلاج الحميمي" (2022) على العديد من الجوائز، من بينها جائزة الجمهور في مهرجان هوت دوكس الدولي للأفلام الوثائقية، كما حصل فيلمها "اعترافات الطريق السريع" (2017) على جائزة الأكاديمية الهولندية.

الفنانة لبلبة السينمائي صاحبة مشوار بالغ الثراء والخصوصية، حيث بدأت مشوارها على الشاشة الفضية وهي طفلة لم تتجاوز الخامسة من عمرها، لتواصل عطائها عبر سنوات طويلة من الإبداع والتميز في تقديم العديد من الشخصيات المتنوعة، عبر مسيرة تضم 94 فيلما، تعاونت خلالها مع كبار المخرجين مثل أنور وجدي ونيازي مصطفى ويوسف شاهين وعاطف الطيب ومحمد عبدالعزيز وسمير سيف وأسامة فوزي، وتقاسمت البطولة مع نجوم كبار مثل عمر الشريف وعادل إمام ونور الشريف وأحمد زكي ومحمود حميدة، ووصلت إلى قمة التوهج في أفلام مهمة مثل "ليلة ساخنة" و"ضد الحكومة" و"الآخر" و"إسكندرية نيويورك" و"جنة الشياطين" و"معالي الوزير" و"حسن مرقص"، كما حققت نجاحا جماهيريا كبيرا في العديد من الأفلام الكوميدية مثل "عصابة حمادة وتوتو" و"خلي بالك من جيرانك" و"احترس من الخط".

قدمت للسينما 6 أفلام وهي طفلة أشهرها "حبيبتي سوسو" و"4 بنات وضابط" و"البيت السعيد"، نجحت بعد أن أصبحت نجمة كبيرة أن تحصد جائزة أفضل ممثلة أكثر من مرة، من بينها جائزتان عام 1996 عن دورها في فيلم "ليلة ساخنة"، الأولى من بينالي السينما العربية من معهد العالم العربي بباريس، والثانية من مهرجان كيب تاون بجنوب أفريقيا، كما حصلت على العديد من الجوائز عن دورها في فيلم "جنة الشياطين"، فيما شاركت في عضوية لجنة تحكيم 16 مهرجان سينمائي دولي و11 مهرجانا عربيا.



الاتحاد الأوروبي يكرم لبلبة وكندة علوش و الهولندية إليزابيث فرانْيِه بمهرجان أسوان



الاتحاد الأوروبي يكرم لبلبة بمهرجان أسوان



الاتحاد الأوروبي يكرم كندة علوش و الهولندية إليزابيث فرانْيِه بمهرجان أسوان