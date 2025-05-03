شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف ظلم المصطبة: القاهرة أجمل مدينة في العالم لتنوعها.. وطبقاتها لا تنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المخرج والمؤلف أحمد فوزي صالح، عن مدينة القاهرة وتنوعها الثقافي والاجتماعي، خلال حلوله ضيفًا في بودكاست الشغلانة الذي يقدمه الزميل آسر أحمد، ويذاع عبر صفحات الخليج 365 يوم الأربعاء من كل أسبوع.

وقال مؤلف مسلسل ظلم المصطبة خلال لقائه: "مدينة القاهرة مش مدينة، هي أجمل مدينة في العالم، هي أكبر من فكرة المدينة، هي مدن فوق بعض، هناك مدينة للأثرياء جدًا، وللأثرياء، وللناس العادية، ومدينة للفقراء، وقاع في المدينة لا أحد يعلم عنه شيء، عالم سحري، إيمان بمعجزات".

وأضاف المخرج أحمد فوزي صالح قائلاً: "أنا جيت القاهرة عندي 24 سنة ومن أول لحظة وأنا الآن 40 سنة، من أول لحظة وأنا واقع في غرام القاهرة، كـ بني آدم وفنان، دي بجد مدينة، أنا لفيت نص العالم، وبقولها وأنا مرتاح، مدينة ملهاش شبه ولا زي".

وتابع مؤلف ظلم المصطبة قائلاً: "مقام السيدة زينب، عشرات الأفلام عن الناس إلى قاعدة على الرصيف، السكان والشارع التجاري، قصص لا تنتهي، طبقات متعددة وده الأقوى، مش بتحكي حكاية نحكي لها بعد واحد فقط، القاهرة مدينة بطبقات لا تنتهي، لو حللنا مثلا عمل للكبير نجيب محفوظ وهو المتيم وكاتبها الأول، بداية ونهاية على سبيل المثال، والقاهرة اثرت فيا، واغلب الكتابات النقدية عن أعمالي بتقول ان المكان شخصية في العالم بتاعي، لو بصور في المدابغ فالمدينة لها شخصية وحضور، زي دمنهور في مسلسل ظلم المصطبة، هي شخصية فرضت تأثيرها على العلاقات الاجتماعية والإنسانية".

المؤلف أحمد فوزي صالح من مواليد مدينة بورسعيد في يناير 1981، وتخرج في معهد السينما 2009، وعمل مخرج أفلام في بداية مشواره، وقدم أول فيلم وثائقي قصير بعنوان (جلد حي)، الذي تم عرضه لأول مرة في عام 2011 وحقق نجاحا كبيراً من قبل اشادة النقاد وعرض في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية وحصد 7 جوائز، واشتهر بإخراجه لفيلم ورد مسموم سنة الذي حصد به 17 جائزة عام 2018، واشرف على معالجة وكتابة مسلسل الحرامي، وقام بإخراج وتأليف مسلسل بطن الحوت عام 2023 واخر اعماله مسلسل ظلم المصطبة الذي عرض رمضان الماضي.

بودكاست "الشغلانة" يقدمه الزميل آسر أحمد، ويعرض يوم الأربعاء عبر منصات السوشيال ميديا الخاصة باليوم السابع، وكان قد حل المؤلف والسيناريست إياد صالح، في أول حلقات من البودكاست، للحديث عن صناعة السيناريو والكتابة والتأليف، كما حل محمد سري مدير المشروعات في شركة سعدي جوهر ميديا هب، في ثاني الحلقات للحديث عن كواليس عملية الإنتاج، وحل مهندس الديكور أحمد فايز في ثالث حلقات البودكاست، وكانت ضيفة الحلقة الرابعة مصممة الأزياء ايمان الخميسي للحديث عن صناعة الأزياء في الدراما والسينما والريد كاربت، وحل في الحلقة الخامسة الكاتب والمؤلف محمد إسماعيل أمين، والمخرج محمد سلامة ضيف للحلقة السادسة، وفي الحلقة السابعة حل الدكتور محمد مختار مدير التصوير للحديث على مهام عمليات التصوير.