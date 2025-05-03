نانسي عجرم تتألق بحفلها الأخير بالمتحف المصري الكبير

نانسي عجرم: "ليالي القاهرة دائمًا ما تكون مختلفة"

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نانسي عجرم في مهرجان موازين في يونيو المقبل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 مايو 2025 10:27 مساءً - قامت الفنانةبتوثيق نجاح حفلها الغنائي الأخير الذي أقيم أمس الجمعة الموافق 2 مايو، بالمتحف المصري الكبير وذلك عبر ‏مجموعة من الصور والفيديوهات قامت بنشرها من خلال حسابها الخاص بـ"إنستغرام".‏وعبّرت الفنانة نانسي عجرم عن فرحتها البالغة بالنجاح الكبير الذي حققه حفلها الغنائي وشاركت جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي ‏على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" مجموعة من الصور والفيديوهات، أبرزت إطلالتها اللافتة حيث ارتدت جمبسوت أسود اللون ‏لامع بأكمام طويلة واسعة بتطريزات لامعة وينتهي بذيل مطرز بورود ذات اللون الوردي، وأرفقت نانسي بالصور تعليق جاء كالتالي: "لمحة ‏سريعة...‏ القصة كاملة؟ كان لا بد أن تكون هناك ‏.. ليالي القاهرة دائمًا ما تكون مختلفة".‏على صعيد آخر، تستعد الفنانةيوم الأحد 22 يونيو المقبل لإحياء حفل في المغرب ضمن مهرجان موازين على منصة ‏النهضة حيث نشر الحساب الرسمي للمهرجان على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" صورة للفنانةأرفقها بالإعلان عن تفاصيل الحفل من خلال ‏تعليق وصف من خلاله أن الحفل سيكون مفعماً بالحيوية وجاء فيه: "من « أخاصمك آه » إلى « بدنا نولع الجو »، نانسي عجرم ترجع ‏لجمهورها في الرباط بحفل مفعم بالحيوية والرومانسية. الأحد 22 يونيو 2025، منصة النهضة تستقبل واحدة من أكبر نجمات الوطن ‏العربي! موعد لا يفوّت لمحبي الموسيقى العربية".‏

يمكنك الاطلاع على.. أبرز الفنانين المُشاركين في مهرجان موازين 2025... وهذه نجمة حفل الافتتاح

أحدث أغاني نانسي عجرم

وطرحت الفنانةالفترة الماضية أحدث أغانيها بعنوان "طول عمري نجمة" من كلمات هاني عبد الكريم، وألحان محمد رحيم ‏، وحملت الأغنية في طيات معانيها جانباً من اللوم والعتاب من " نانسي" تجاه الشخص الذي وقعت في غرامه لتغير طباعه معها بصورة ‏كبيرة عقب ارتباطه بها وجاءت بعض كلماتها كالتالي: "تلاقيك بتسهر عايش حياتك ولا حتى فيا بتفكر.. إنتِ حليت في عيون الناس لما بقيت ويايا إرحم أيام لما تمنيت ‏تتصور صورة معايا دلوقتي غرورك بقى حقك".‏لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».