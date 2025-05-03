أبرز المطربين المشاركين في مهرجان أعياد بيروت 2025

ماجدة الرومي تفتتح أعياد بيروت 2025

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الشاب الشامي يُحيي حفلاً يوم 17 يوليو

مشاركة جوزيف عطية وآدم

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إليسا تختتم المهرجان

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 مايو 2025 10:27 مساءً - يشهد شهر يوليو المقبل، نسخة جديدة من، وذلك تحت شعار "رجعت الأعياد لبيروت"، والذي يُقام تحت رعاية وزارة السياحة هناك، حيث سيُقام خلال الفترة من 8 إلى 28 شهر يوليو، بمشاركة عدد من نجوم الغناء في الوطن العربي، في واجهة بيروت البحرية.ومن المُقرر أنّ تفتتح الفنانة ماجدة الرومي، النسخة الجديدة من مهرجان أعياد بيروت، حيث ستُحيي حفلاً غنائياً يوم 8 يوليو المقبل، بمصاحبة أوركسترا يقوده لبنان بعلبكي، حيث ستشدو بمجموعة من أبرز أغانيها، لتُدخل البهجة والفرح على الجمهور هناك، في ظل الأحداث التي شهدها لبنان خلال الشهور الأخيرة.وفي يوم 17 يوليو، سيكون الجمهور اللبناني على موعد لرؤية المطرب الشاب الشامي على المسرح، في حفل غنائي تسوده أجواء الفرحة والبهجة، لاسيما مع سلسلة النجاحات التي حققها خلال العامين الماضيين، والأرقام القياسية التي حققتها أغانيه على منصات الموسيقى المختلفة وكذلك "يوتيوب".يمكنك قراءة.. إليسا تُقدم أغنية مسلسل وتقابل حبيب لـ ياسمين عبد العزيزكما يُشارك الفنان، في النسخة الجديدة من مهرجان أعياد بيروت، وسيُحيي حفلاً غنائياً يوم 22 يوليو، وسيحتفل فيه مع الجمهور بأغانيه الجديدة المُقرر طرحها خلال الفترة المُقبلة، والذي سيغنيها لأول مرة على المسرح، بخلاف أغانيه القديمة.ويتضمن جدول الحفلات، مشاركة للفنان آدم، والذي سيُحيي حفلاً يوم 24 يوليو، تحت شعار "خلص الدمع يا بيروت"، والذي سيُقدم فيه باقة من أشهر أغانيه، مثل "كل واحد"، و"هذا أنا"، و"فيه حدا"، و"خلص الدمع"، و"أول حبيب"، و"على بالي" وغيرها.ومن المُقرر أنّ تختتم الفنانة إليسا، النسخة المرتقبة من "أعياد بيروت"، ومن المُقرر إحياء حفلٍ غنائي يوم 28 يوليو المُقبل، وسط توقعات بحضور جماهيري ضخم، نظراً لكونها من أبرز المُشاركين في هذا المحفل الفني على مدار السنوات الماضية.وكانت وزيرة السياحة لورا لحود، قد اعتبرت أن "أعياد بيروت" بمثابة رسالة للبنانيين والزوار، حيث ستضاء مسارح الفرح من جديد، مؤكدة أن "هذه المهرجانات هي حليف لكل الأهداف التي تعمل من أجلها الوزارة".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».