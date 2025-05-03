لبلبة: عادل إمام بخير وسنحضر يوم ميلاده قريباً

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 مايو 2025 10:27 مساءً - انطلقت اليوم جلسة نقاشية للفنانة لبلبة؛ وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بدورته التاسعة، والذي أُقيم أمس الموافق 2 مايو وتستمر فعالياته حتى يوم 7 من نفس الشهر.

وقد تحدثت النجمة لبلبة عن الكثير من الأمور في حياتها الشخصية والمهنية، والفروقات بين الماضي والحاضر في صناعة السينما، كما حرصت في لفتة إنسانية منها على الوقوف دقيقة حداد على روح رجل الأعمال والمنتج الإعلامي دكتور وليد مصطفى زوج الفنانة اللبنانية كارول سماحة والذي رحل عن عالمنا اليوم.

كما تطرقت للحديث عن ذكرياتها مع المخرج يوسف شاهين وتأثير والدتها على اختيار أدوارها، وحرصت على طمئنة الجمهور على صحة الفنان عادل إمام. لبلبة تطمئن الجمهور على صحة عادل إمام تطرقت الفنانة لبلبة خلال الجلسة النقاشية للعديد من الأمور، كان أبرزها حرصها على طمئنة جمهور ومحبي الزعيم عادل إمام على صحته، حيث قالت : "أنا وعادل إمام قدمنا معًا العديد من الأفلام الناجحة وكذلك صديقتي يسرا، حيث قدمنا معًا حوالي 14 فيلمًا ومعظهم كنت بقوم بدور زوجته".

وأكملت لبلبة : "عادل إمام فنان صعب تكراره، دائمًا شغله مرتب وبكون سعيدة بالعمل معه لتأكدي من أن كل شئ بالعمل مضبوط، عند عادل إمام لا يوجد صدفة كل شئ مدروس ومفهوم، وكنت أشعر به دائمًا وبردود أفعاله لأننا عملنا معًا كثيرًا، وعمره ما شعر بالغيرة من أي ممثل بالعكس كان يدعم ويساعد زملائه لكي يلمعوا ويتألقوا".

كما تمنت لبلبة أن يجمعهما عملًا قريبًا، مؤكدة أنهما على اتصال دائمًا وأنه يتمتع بصحة جيدة، وأنهم يحضرون للاحتفال بيوم ميلاده والذي يوافق 17 من الشهر الجاري؛ معبرة عن إنزعجها من وسائل التواصل الأجتماعي عند إشاعه أخبار مغلوطة عنه لأنها تكون غير صحيحة. اطلعوا على بعد غياب حوالي 15 عامًا .. عادل إمام يعود مرة أخرى إلى السينما فما القصة؟! هذه كواليس لبلبة مع المخرج الراحل يوسف شاهين! كما تذكرت لبلبة خلال الجلسة كواليس عملها مع المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين؛ حيث قالت : "كان أول مرة أعمل معه في فيلم وكان دور "بهية" في فيلم "الآخر"، وسألنى عن معنى بهية وقال لي بهية يعني مصر، وأعطاني السيناريو وأنا وقتها كنت ذاهبة وأنا في غاية التألق، فقال لي أنا لا أريدك هكذا أنا أريد المرأة الشقيانة والتي تسعى على رزق أولادها وتربيهم من شغل "الكروشية" وسوف نعلمك كيفية صنعه".

وتابعت لبلبة: "وكنت وقتها سعيدة جدًا، وطلب منى وقتها قراءة السيناريو في غرفة بجواره، وكل فترة كان يدخل ليطمئن علي حتى قرأت السيناريو كاملًا وكنت في غاية السعادة بالفيلم والعمل مع الأستاذ، ولأن الدور كان جديد علي ولأول مرة بقدم دور أم لبنت شابة وكانت الفنانة حنان ترك، فكانت تجربة لا يمكن نسيانها، ومشيت على السجادة الحمراء لمهرجان كان بجانب العظيم يوسف شاهين بسب هذا الفيلم". لبلبة تحكي عن علاقتها بوالدتها في العمل كما روت لبلبة عن علاقتها بوالدتها في العمل وتأثيرها على اختيارها لأدوارها، قائلة : "كانت تشاركني في اختيار أدواري، على الرغم من أن هناك بعض الأدوار كنت أُصر على تقديمها، ووقت مرضها بدأت أفكر في نجاحي الذي وصلت إليه وشعرت بخوف في تقديم أدوار أقل من المستوى".

وتابعت : "ووجود ماما معايا في العمل كان يضايق بعض المخرجين، ففي يوم كنت أعمل فيلم مع المخرج حسن الإمام وهو كان خفيف الظل، وأنا كنت متعودة أن ماما تقف دائمًا بعيدًا عن الكاميرا، وأنا أمثل المشهد وبعدها أخذ رأيها عن أدائي، وإذا رفضت أدائي أطلب من المخرج إعادة المشهد مرة آخرى".

وأكملت : "وأثناء أدائي أحد المشاهد المخرج حسن الإمام أوقف التصوير وسألني بتبصي فين، فأجبته أني أنظر إلى أمي لتقيم أدائي، فقال لي أنظري لي أنا المخرج، وهنا بدأت أشعر أن وجود أمي يضايق بعض المخرجين، ووقتها طلب الإمام من الأستاذ سمير سيف وكان مساعده وقتها أن يأخذ أمي بعيدًا عن موقع التصوير لأني ارتبك في وجودها".

واستطردت لبلبة: "وعند فقداني أمي كان صعب جدًا علي الأختيار، فكنت أفتح السيناريو وأشعر بالحيرة، وأوجه لنفسي سؤال هل لو والدتي كانت على قيد الحياة ستقبل بهذا الدور، لأرد بالأجابة لأ فأرفض الدور، أو أرى أدوار أقول أن أمي كانت ستشعر بالسعادة فأوافق عليه". يذكر أن حضر حفل الافتتاح عدد كبير من النجوم، أبرزهم الفنانة داليا البحيري وزوجها، رانيا فريد شوقي، داليا مصطفى؛ بسنت أبو باشا بالإضافة إلى النجمة السورية كندة علوش والفنانة الكبيرة لبلبة؛ والذين تم تكريمهما خلال الافتتاح . لبلبة بعد تكريمها بمهرجان أسوان: "أنا فخورة بتكريمي بدورة أم كلثوم" وجهت لبلبة أثناء تكريمها بـ مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة الشكر لإدارة المهرجان وأعربت عن سعادتها بالتكريم، حيث قالت: "بشكر إدارة المهرجان على تكريمي في مشواري الطويل منذ طفولتي إلى الآن، وأنا فخورة بتكريمي في دورة سيدة الغناء العربي أم كلثوم".

وأكملت لبلبة: "وطبعًا أنا في أجمل بلاد مصرنا الحبيبة أسوان الجميلة بشعبها الجميل، كان مشواري طويل 94 فيلمًا ضمت العديد من الأفلام التي تناقش وتعالج قضايا المرأة، وكنا دائمًا نقدم رسالة للجمهور عن حياة المرأة، وكنت دائما حريصة على تقديم رسائل مفيدة لجمهوري خلال أفلامي، وأنا أتمنى أن تقدم أفلامي القادمة رسائل مفيدة للجمهور، وشيئاً أفتخر به حتى بعد مفارقتي الحياة أن أكون قدمت رسالة حلوة لجمهوري".



يمكنكم قراءة لبلبة.. رحلة من النجاح بين السينما والاستعراض



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