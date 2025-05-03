مدين يواصل نجاحاته في "ضريبة البعد" مع أصالة

ميرنا وليد - بيروت - واصل الملحن المصري مدين حضوره القوي على الساحة الفنية، مع تصدّر أغنيته "ضريبة البعد" التي قدّمها للفنانة السورية أصالة، التريند فور إعلانها كعنوان رسمي لألبومها الجديد.

الأغنية، التي اختارها الجمهور عبر التصويت لتكون عنوان الألبوم، أكدت مجدداً قدرة مدين على ملامسة الإحساس وخلق حالة فنية واسعة الانتشار.

ويُعد هذا التعاون بين مدين وأصالة واحداً من أبرز المحطات في مسيرتهما المشتركة، إذ سبق أن جمعتهما أعمال ناجحة، لكن "ضريبة البعد" تأتي بروح جديدة، وبصمة لحنية عاطفية مميزة أثارت تفاعلاً كبيراً من الجمهور، منذ لحظة الإعلان.

نجاحات مدين لم تتوقف عند أصالة، فمؤخراً حققت أغنيتا "اترموا" و"رسيني" لبهاء سلطان، وهما من ألحانه أيضاً، أرقاماً مرتفعة عبر يوتيوب. فقد احتلت "اترموا" المركز الثامن ضمن الأغاني الأكثر استماعاً، فيما حصدت "رسيني" ملايين المشاهدات، وسط إشادات بإحساسه العالي وقدرته على تجديد الحالة الغنائية مع كل فنان يتعامل معه.