الفيلم المغربي "في حب تودة" في دور العرض السعودية في هذا الموعد

ميرنا وليد - بيروت - تستقبل صالات السينما في المملكة العربية السعودية ابتداءً من 8 أيار 2025 الفيلم المغربي "في حب تودة" للمخرج نبيل عيوش، في خطوة تعكس الانفتاح المتزايد على السينما العربية الأصيلة.

وقبيل بدء عرضه للجمهور، تحتضن ريل سينما في الرياض عرضًا خاصًا مساء 7 مايو، يُكرَّم فيه العمل بحضور عدد من الضيوف ومحبي الفن السابع.

الفيلم، الذي تقوم ببطولته الفنانة نسرين الراضي، يسرد قصة "تودة"، امرأة مغربية تكافح من أجل حياة أفضل، وتحلم بأن تصبح شيخة رغم واقعها الصعب. وبعد ليالٍ قضتها في الحانات بقرية نائية، تتخذ قرارًا مصيريًا بالانتقال إلى الدار البيضاء أملاً في بداية جديدة.

في حب تودة حقق نجاحًا محليًا واسعًا، حيث تجاوز عدد مشاهديه 50 ألف في دور العرض المغربية، كما نال إشادة دولية بمشاركته في مهرجان كان السينمائي، وتم اختياره لتمثيل المغرب في سباق الأوسكار ضمن فئة أفضل فيلم دولي.

ويأتي عرض الفيلم في السعودية بتوزيع من شركة Concept Mena للموزعة سهام الفايضي، التي تسعى إلى إيصال أبرز الإنتاجات المغربية إلى جمهور أوسع في العالم العربي.

وعن هذا الإنجاز، قال نبيل عيوش: "تمثيل المغرب في المحافل الدولية شرف كبير، والفيلم يعكس نبض مجتمعنا وقوة السينما المغربية في التعبير والتأثير."