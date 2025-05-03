شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تودع زوجها الراحل وليد مصطفى في مسقط رأسه بالدقهلية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

ودعت الفنانة كارول سماحة جثمان زوجها الراحل المنتج وليد مصطفى، فى مثواه الأخير، حتى تم دفنه بمسقط رأسه بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، ووصل الجثمان من القاهرة بعد أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد الشرطة بالشيخ زايد بالسادس من أكتوبر.

شارك العديد من أفراد العائلة وعدد من المقربين من الأسرة والفنانة الهام شاهين التي أصرت على توديع الجثمان حتى مثواه الأخير. وسادت حالة من الحزن الشديد على أسرة الفنانة كارول سماحة.

يذكر بأن المنتج وليد مصطفى توفاه الله في الساعات الأولى من صباح، اليوم السبت 3 مايو، بعد صراع طويل مع أزمة صحية، بدأت منذ عام 2018.

وكتبت زوجته الفنان كارول سماحة على صفحته الشخصية "إنا للَّه وإنّا إليه راجعون فقدت اليوم زوجي وحبيبي الدكتور وليد مصطفى بعد رحلة طويلة من الصراع مع المرض".

وأضافت: "لم أر في حياتي من آمن بالنضال مثلك وليد حبيبي، خسرت جسدك لكنّ روحك ستظل قدوة لي. لن أنسى وصيتك، وستبقى ذكراك نارا في قلبي… حتى نلتقي حيث لا ألم ولا بكاء ولا فراق".



كارول سماحة تودع زوجها وليد مصطفي بمسقط رأسه بالدقهلية



كارول سماحة تودع زوجها وليد مصطفي بمسقط رأسه بالدقهلية



كارول سماحة تودع زوجها وليد مصطفي بمسقط رأسه بالدقهلية



كارول سماحة تودع زوجها وليد مصطفي بمسقط رأسه بالدقهلية



كارول سماحة تودع زوجها وليد مصطفي بمسقط رأسه بالدقهلية



كارول سماحة تودع زوجها وليد مصطفي بمسقط رأسه بالدقهلية



كارول سماحة تودع زوجها وليد مصطفي بمسقط رأسه بالدقهلية



كارول سماحة تودع زوجها وليد مصطفي بمسقط رأسه بالدقهلية



كارول سماحة تودع زوجها وليد مصطفي بمسقط رأسه بالدقهلية



كارول سماحة تودع زوجها وليد مصطفي بمسقط رأسه بالدقهلية