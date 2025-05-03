شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فوزي صالح: أصعب حاجة هي كتابة الإسلاميين وندفع ثمن 50 سنة من الفكر السلفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المخرج والمؤلف أحمد فوزي صالح، عن تجربة آخر أعماله الدرامية وهي مسلسل ظلم المصطبة الذي عرض ضمن الموسم الرمضاني الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا، حيث سرد من خلاله دراما مختلفة ومعقدة في إحدى قرى مصر.

وشرح المخرج والمؤلف أحمد فوزي صالح، خلال حلوله ضيفًا في بودكاست الشغلانة الذي يقدمه الزميل آسر أحمد، تفاصيل أصعب ما واجهه في كتابة مسلسل ظلم المصطبة، وقال: "أصعب حاجة هي كتابة الإسلاميين، لأن مش عاوز اطلعهم نمط، عاوز اطلعهم بني آدمين ومش وظيفتي أنى أحكم عليهم، وأنا بشكل شخصي ضدهم وضد أفكارهم بس دي كانت أصعب حاجة"، وأضاف في حديثه قائلاً: "والشخصيات الإسلامية هي شخصيات معقدة، والاختيارات دي مش هتروحلها غير وأنت وراك تعقيدات كثيرة".

وعن الهجوم الذي طال المسلسل بسبب شخصية الإسلاميين، قال أحمد فوزي صالح: "هو طول الوقت أنت هتجيب شخص إسلامي هتتهاجم، جبته كويس أو وحش سيتم مهاجمتك بردوا، إحنا للأسف بندفع ثمن 50 سنة من الفكر السلفي، إحنا دلوقتي نحصده، والحصاد مر جدًا".

وتابع في حديثه قائلاً: "فكرة المصطبة قصاد المحكمة ولو عممتها هي عن العرف في مواجهة الحداثة، تقدر تحطها على الصحة أو التعليم أو على القانون، علاقة الفرد بالدولة أو علاقة الفرد بالمواطنين، رفض التنوع، إحنا في حصاد مر لأربعين أو خمسين سنة من الفكر السلفي".

المؤلف أحمد فوزي صالح من مواليد مدينة بورسعيد في يناير 1981، وتخرج في معهد السينما 2009، وعمل مخرج أفلام في بداية مشواره، وقدم أول فيلم وثائقي قصير بعنوان (جلد حي)، الذي تم عرضه لأول مرة في عام 2011 وحقق نجاحا كبيراً من قبل اشادة النقاد وعرض في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية وحصد 7 جوائز، واشتهر بإخراجه لفيلم ورد مسموم سنة الذي حصد به 17 جائزة عام 2018، واشرف على معالجة وكتابة مسلسل الحرامي، وقام بإخراج وتأليف مسلسل بطن الحوت عام 2023 واخر اعماله مسلسل ظلم المصطبة الذي عرض رمضان الماضي.

بودكاست "الشغلانة" يقدمه الزميل آسر أحمد، ويعرض يوم الأربعاء عبر منصات السوشيال ميديا الخاصة باليوم السابع، وكان قد حل المؤلف والسيناريست إياد صالح، في أول حلقات من البودكاست، للحديث عن صناعة السيناريو والكتابة والتأليف، كما حل محمد سري مدير المشروعات في شركة سعدي جوهر ميديا هب، في ثاني الحلقات للحديث عن كواليس عملية الإنتاج، وحل مهندس الديكور أحمد فايز في ثالث حلقات البودكاست، وكانت ضيفة الحلقة الرابعة مصممة الأزياء ايمان الخميسي للحديث عن صناعة الأزياء في الدراما والسينما والريد كاربت، وحل في الحلقة الخامسة الكاتب والمؤلف محمد إسماعيل أمين، والمخرج محمد سلامة ضيف للحلقة السادسة، وفي الحلقة السابعة حل الدكتور محمد مختار مدير التصوير للحديث على مهام عمليات التصوير.



المخرج أحمد فوزي صالح