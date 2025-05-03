تزامناً مع يوم ميلاده الـ85.. وثائقي جديد يكشف محطات عادل إمام

عادل إمام.. أحد أبناء الطبقة المتوسطة

بريق فني في فترة التسعينيات

عرض مادة أرشيفية عن عادل إمام لأول مرة

آخر أعمال عادل إمام

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 مايو 2025 08:57 مساءً - يحتفل الفنان، بيوم ميلاده الـ85، يوم 17 مايو الجاري، بالتزامن مع ابتعاده عن الساحة الفنية والأضواء بشكلٍ عام قرابة الخمسة أعوام، إذ اكتفى بقضاء الوقت مع عائلته وأصدقائه المقربين فقط، وهم الذين سيحتفل معهم خلال أيام قليلة، بمن فيهم الفنانة لبلبة.وبالتزامن مع استعداد عادل إمام بيوم ميلاده، يكون الجمهور على موعد مع فيلم وثائقي جديد يحمل أسراراً عنه، تحت عنوان "الزعيم.. رحلة عادل إمام"، حيث يأتي ذلك في ضوء الاحتفاء برموز الفن المصري والمبدعين المصريين، والفيلم يتناول حياة "الزعيم" منذ نشأته في حي السيدة عائشة بوسط القاهرة، خلال أربعينيات القرن العشرين، كأحد أبناء الطبقة الوسطى المصرية، مستعرضاً بدايات ظهور موهبته الفنية داخل مدرستي "الحلمية الابتدائية" و"بنبا قادن الثانوية"، ثم على مسرح كلية الزراعة بجامعة القاهرة.كما يتناول الفيلم المحطات الفنية المهمة في مشوارمع احترافه التمثيل، بدايةً من تألقه الفني المبكر خلال الستينيات، مروراً بصعود نجوميته في حقبتي السبعينيات والثمانينيات، وصولاً إلى بريقه الفني الطاغي في مرحلة التسعينيات، التي قدم فيها مجموعة من الأفلام المهمة، ناقشت قضايا اجتماعية وسياسية متنوعة.كما يبرز الفيلم الدور السياسي والاجتماعي والثقافي الذي قام به، داخل مصر، وعربياً ودولياً أيضاً، ومواجهته للجماعات المتطرفة، وتفاصيل محاولات اغتياله عقب زيارته إلى أسيوط، ويقدم شهادات موثقة، ومادة أرشيفية يظهر بعضها تلفزيونياً لأول مرة، كما يجيب عن تساؤلات مهمة، منها: كيف استمر عادل إمام متربعاً على عرش الفن المصري والعربي أكثر من نصف قرن؟، ومن المُقرر عرض الفيلم عبر شاشة "الوثائقية" خلال الأيام القليلة المُقبلة.يمكنك قراءة.. مدرسة المشاغبين علامة فارقة في تاريخ عادل إمام.. تعرفوا كيف أسهمت في مسيرته

يذكر أنّ مسلسل "فلانتينو" الذي قدّمه عام 2020 كان آخر أعمال عادل إمام، حيث جسد خلال الأحداث شخصية رجل أعمال يمتلك مجموعة من المدارس الدولية ويدعى نور عبد المجيد فلانتينو، كما يواجه طوال الحلقات مشاكل وأزمات عديدة تتعرّض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها.

المسلسل تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، ويشارك في البطولة كل من الراحلة دلال عبد العزيز، داليا البحيري، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، وأحمد فريد.



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