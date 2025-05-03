عقب الإعلان عن عودته للسينما.. أبرز أفلام هاني سلامة التي حققت نجوميته

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 مايو 2025 08:57 مساءً - يعد الفنان هاني سلامة واحداً من أبرز الفنانين الذين حققوا نجاحاً كبيراً بـ السينما المصرية في مطلع الألفية الجديدة، حيث جسد بطولة عدد من الأفلام السينمائية والتي لاقت نجاحاً لدى الجمهور وتعاون من خلالها مع أبرز المُخرجين.
وخلال الفترة الماضية تم الإعلان عن عودة الفنان هاني سلامة للسينما بعد غياب استمر لـ 14 عاماً منذ تقديم آخر أفلامه "واحد صحيح" والذي تم طرحه للجمهور عام 2011، وتأتي عودته من خلال فيلم "الحارس" للمُخرج ياسر سامي، وفي هذا التقرير نستعرض لكم أبرز أفلام هاني سلامة والتي نجح من خلالها أن يكون أحد نجوم السينما.
وفي عام 1999 يُجسد هاني سلامة البطولة الأولى له في السينما أمام الفنانة نبيلة عبيد، حنان ترك من خلال فيلم "الآخر" والذي جاء من إخراج يوسف شاهين أيضاً، وفي عام 2001 شارك الفنان هاني سلامة ببطولة أول أفلامه مع المخرج خالد يوسف والذي كان مُساعد مخرج لـ يوسف شاهين، وذلك من خلال فيلم "العاصفة".
وقد شهدت نهاية التعسينيات وبداية الألفية الجديدة ظهور ما أطلق عليه "سينما الشباب" من خلال جيل جديد من الأبطال حينها، وكان الفنان هاني سلامة في ذلك الوقت تم تقديمه في إطار محدد من نوعية الأفلام الجادة مما جعله يُحاول الخروج من هذا الإطار ومواكبة أبناء جيله.
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وبالفعل في عام 2001 يتعاون الفنان هاني سلامة مع المخرج طارق العريان بفيلم "السلم والثعبان" وجسد بطولة الفيلم حلا شيحة وأحمد حلمي، وقد حقق الفيلم نجاحاً كبيراً لدى الجمهور، وبنفس العام يُعرض له فيلم "أصحاب ولا بزنس" والذي جسد بطولته أمام مصطفى قمر، نور، طارق عبد العزيز.
وفي عام 2004 يأتي التعاون الأول للفنان هاني سلامة مع المخرج سعد هنداوي بفيلم "حالة حب" والذي شارك في بطولته هند صبري، تامر حسني، زينة، وعدد كبير من الفنانين، وفي العام التالي 2005 يعود هاني سلامة للتعاون من جديد مع المُخرج خالد يوسف بفيلم "ويجا" والذي كان تجربة سينمائية مُختلفة حينها وشارك ببطولته هند صبري، منة شلبي، شريف منير.
وفي عام 2007 يُقدم هاني سلامة مع الكاتب والسيناريست الراحل فيلم "الأولة في الغرام" والذي جسد البطولة أمامه الفنانة منة شلبي، حتى يعود للتعاون مع المُخرج خالد يوسف مرة أخرى بفيلم "الريس عمر حرب" عام 2008 والذي ناقش فلسفة جادة وجسد هاني سلامة بطولة الفيلم أمام الفنان الراحل خالد صالح.
وفي عام 2009 تعاون الفنان هاني سلامة من جديد مع المُخرج سعد هنداوي والذي يُقدمه بشكل مختلف من خلال فيلم "السفاح" والذي جاء مستوحىً من أحداث قضية حقيقية، لتأتي آخر محطات هاني سلامة مع السينما عام 2011 من خلال فيلم "واحد صحيح" والذي شهد تعاونه الأول مع السيناريست تامر حبيب، وجاء الفيلم من إخراج هادي الباجوري.
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وخلال الفترة الماضية تم الإعلان عن عودة الفنان هاني سلامة للسينما بعد غياب استمر لـ 14 عاماً منذ تقديم آخر أفلامه "واحد صحيح" والذي تم طرحه للجمهور عام 2011، وتأتي عودته من خلال فيلم "الحارس" للمُخرج ياسر سامي، وفي هذا التقرير نستعرض لكم أبرز أفلام هاني سلامة والتي نجح من خلالها أن يكون أحد نجوم السينما.
البداية في السينما مع يوسف شاهين والنجاح بـ "سينما الشباب"مع نهاية فترة التسعينيات تم تقديم الفنان هاني سلامة للجمهور وجهاً جديداً على يد المُخرج يوسف شاهين من خلال فيلم "المصير" والذي شارك ببطولته عدد من كبار الفنانين ومن أبرزهم نور الشريف، محمود حميدة، ليلى علوي مما ساهم في تقديم موهبته بشكل حقيقي.
وفي عام 1999 يُجسد هاني سلامة البطولة الأولى له في السينما أمام الفنانة نبيلة عبيد، حنان ترك من خلال فيلم "الآخر" والذي جاء من إخراج يوسف شاهين أيضاً، وفي عام 2001 شارك الفنان هاني سلامة ببطولة أول أفلامه مع المخرج خالد يوسف والذي كان مُساعد مخرج لـ يوسف شاهين، وذلك من خلال فيلم "العاصفة".
وقد شهدت نهاية التعسينيات وبداية الألفية الجديدة ظهور ما أطلق عليه "سينما الشباب" من خلال جيل جديد من الأبطال حينها، وكان الفنان هاني سلامة في ذلك الوقت تم تقديمه في إطار محدد من نوعية الأفلام الجادة مما جعله يُحاول الخروج من هذا الإطار ومواكبة أبناء جيله.
يمكنكم قراءة: طلب غير متوقع من الراحل يوسف شاهين لـ نيللي كريم.. تعرفوا إليه
وبالفعل في عام 2001 يتعاون الفنان هاني سلامة مع المخرج طارق العريان بفيلم "السلم والثعبان" وجسد بطولة الفيلم حلا شيحة وأحمد حلمي، وقد حقق الفيلم نجاحاً كبيراً لدى الجمهور، وبنفس العام يُعرض له فيلم "أصحاب ولا بزنس" والذي جسد بطولته أمام مصطفى قمر، نور، طارق عبد العزيز.
وفي عام 2004 يأتي التعاون الأول للفنان هاني سلامة مع المخرج سعد هنداوي بفيلم "حالة حب" والذي شارك في بطولته هند صبري، تامر حسني، زينة، وعدد كبير من الفنانين، وفي العام التالي 2005 يعود هاني سلامة للتعاون من جديد مع المُخرج خالد يوسف بفيلم "ويجا" والذي كان تجربة سينمائية مُختلفة حينها وشارك ببطولته هند صبري، منة شلبي، شريف منير.
هاني سلامة والخروج من شخصية الفتى الوسيموالمُتابع الجيد لشخصية هاني سلامة الفنية يجد أن لديه ذكاءً فنياً يجعله ينتقي نوعية الأدوار والشخصيات التي يُجسدها، حيث سعى لأن يخرج من دائرة الفتى الوسيم التي قدمها بعدد من أفلامه، وقدم تجربة درامية مُختلفة من خلال فيلم "انت عمري" مع المخرج خالد يوسف عام 2005، ولأول مرة يُجسد شخصية الشاب الشرير والمستهتر بفيلم "خيانة مشروعة" والتي برع بشكل كبير في تجسيدها، وجاء الفيلم من إخراج خالد يوسف أيضاً.
وفي عام 2007 يُقدم هاني سلامة مع الكاتب والسيناريست الراحل فيلم "الأولة في الغرام" والذي جسد البطولة أمامه الفنانة منة شلبي، حتى يعود للتعاون مع المُخرج خالد يوسف مرة أخرى بفيلم "الريس عمر حرب" عام 2008 والذي ناقش فلسفة جادة وجسد هاني سلامة بطولة الفيلم أمام الفنان الراحل خالد صالح.
وفي عام 2009 تعاون الفنان هاني سلامة من جديد مع المُخرج سعد هنداوي والذي يُقدمه بشكل مختلف من خلال فيلم "السفاح" والذي جاء مستوحىً من أحداث قضية حقيقية، لتأتي آخر محطات هاني سلامة مع السينما عام 2011 من خلال فيلم "واحد صحيح" والذي شهد تعاونه الأول مع السيناريست تامر حبيب، وجاء الفيلم من إخراج هادي الباجوري.
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