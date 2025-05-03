بعد وفاة زوج كارول سماحة.. هل ستؤجل مسرحية كلو مسموح؟

هل سيُعلن قرار تأجيل مسرحية كارول سماحة للمرة الثانية؟

عودة كارول سماحة للمسرح الغنائي بعد غياب 17 عاماً

View this post on Instagram A post shared by Anything Goes The Musical - كلّو مسموح (@anythinggoes.arabia)

كارول سماحة تتحدث عن مسرحية "كلو مسموح"

View this post on Instagram A post shared by Anything Goes The Musical - كلّو مسموح (@anythinggoes.arabia)

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 مايو 2025 08:57 مساءً - حالة من الحزن تُسيطر على الفنانة، إثر وفاة زوجها رجل الأعمال، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 3 مايو، بعد صراع طويل مع المرض، فيما تستقبل العزاء بعد غد الإثنين الموافق 5 مايو، في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، حيث جاء ذلك بالتزامن مع استعدادها لتجربة مسرحية جديدة، تحمل اسمكان من المُقرر تقديمها على خشبة مسرح "كازينو لبنان"، اعتباراً من 9 مايو إلى يوم 18 من الشهر ذاته.شهور طوال، كانت تُحضر كارول سماحة، لذلك العر-ض الذي يُعد النسخة العربية من المسرحية الغنائية العالمية Anything Goes، حيث كان مُقرراً تقديمها يوم 11 أكتوبر الماضي ولمدة أسبوعين، إلى أنّ تقرر تأجيلها بسبب الأحداث الذي يشهدها لبنان مؤخراً، إذ نوت جهة الإنتاج لتحديد موعد آخر ليكون 9 مايو الجاري، فهل سيُقام العرض في موعده المُعلن مسبقاً؟، أم سيكون هناك قرار اضطراري بتأجيله مرة ثانية لعدة أيام، في ظل حالة الحزن التي تعيشها "كارول" حالياً، حيث إنّ القرار النهائي لم يُعلن بعد، لا سيما وأن باب الحجز قد فُتح أمام الجمهور منذ أيام.حماسُ شديد، كانت تعيشه، تجاه تلك المسرحية، لا سيما وأنها تشهد عودتها إلى خشبة المسرح بعد غياب دام نحو 17 عاماً، منذ مسرحية "زنوبيا" لمنصور الرحباني، والتي قدّمتها عام 2007، فيما تنتمي التجربة الجديدة لـ"المسرح الغنائي"، إذ ستُقدم جرعة كبيرة من التمثيل والاستعراض والغناء فضلاً عن الكوميديا.كارول، كانت تعتبر تلك المسرحية، هي الاختيار الأفضل والمناسب لعودتها إلى خشبة المسرح بعد كل هذه السنوات من الغياب، إذ كانت تؤجل خطوة العودة إلى "المسرح الغنائي" لحين البحث عن مخرج مناسب تثق في قدراته ورؤيته الفنية، وذلك حسبما قالت في فيديو عبر الحساب الرسمي للمسرحية، قائلة: "المخرج روي خوري، وثقت بذوقه، وبيهتم بعمله، ورغبت في التعاون معه".وتابعت: "أنا بحب المسرحية لدرجة كبيرة، هي لايت كوميدي، فيها فرح، وحب وتنكر"، لافتة إلى أنها تُجسد خلال الأحداث شخصية "ياسمينا"، واصفة إياها بقولها: "مختلفة تماماً عن كل تجاربي السابقة، كلها طاقة، وتعدل الجو، هي شخصية مرحة، فنانة بتحي حفلات وتُقدم فقرات، وتربط شخصيات المسرحية ببعضها، وتُثير المشاكل في جو كوميدي كبير".

ويشارك في بطولة المسرحية، بجانب كارول سماحة، كلًّ من: فؤاد يقين، جوي كرم، دوري السمراني، نور حلو، نزيه يوسف، وهي كتابة وإخراج روي خوري، وسيُقدم خلالها أغانٍ عدة، فضلاً عن أكثر من عرض استعراض، بمشاركة 20 راقصاً وراقصة تقريباً.



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كارول سماحة تنعي زوجها

وكانت، قد نعت زوجها ببكلماتٍ مؤثرة عبر حسابها على موقع التدوينات إكس وقالت فيها: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ"فقدتُ اليومَ نِصفي الثاني، زوجي وحبيبي وصديقي وأبا إبنتي الدكتور وليد مصطفى، بعد رحلة طويلة من النضال مع المرض. أَشهدُ بأنني لم أرَ في حياتي أحداً يحارب ببسالةٍ وثباتٍ كما حاربت يا وليد. حبيبي وليد، ربما خسرتُ جسدَكَ بيننا، لكنّ روحَكَ ستبقى تُلهمني وتظلُّ حاضرةً في كلِّ خطوةٍ أخطوها. لن أنسى وصيتَكَ التي شددت عليها، ستبقى ذكراكَ ناراً في قلبي، وقوةً في روحي... إلى أن نلتقيَ مرةً أخرى حيث لا وجع ولا فراق".

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