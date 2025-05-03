انهيار كارول سماحة في جنازة زوجها والنجوم يساندونها

كارول سماحة منهارة في جنازة زوجها ونجوم الفن يساندونها

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كارول سماحة تنعي زوجها بكلمات مؤثرة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 مايو 2025 08:57 مساءً - فُجعت الفنانة اللبنانيةبوفاة زوجها المنتج وليد مصطفى في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت الموافق 3 مايو، عن عمر يناهز الـ53 عاماً، بعد صراع مع المرض، وسط حالة من الحزن الشديد خيّمت على الوسط الفني والإعلامي في مصر ولبنان.وقد ظهرت النجمة كارول سماحة منهارة أثناء تشييع جثمان زوجها المنتج ورجل الأعمال وليد مصطفى، والتي أُقيمت اليوم عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بالسادس من أكتوبر إلى مقابر العائلة.وقد شهدت الجنازة حضور أسرة الراحل؛ بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن والإعلام الذين حرصوا على التواجد لمساندة ودعم كارول في محنتها أبرزهم نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، يسرا، منة شلبي، دينا فؤاد، الإعلامية لميس الحديدي، هالة سرحان، والمنتج محمدالسعدي وغيرهم.اطلعوا على فيديو الوداع.. كارول سماحة بآخر ظهور مع زوجها الراحل وليد مصطفىوقد نعت الفنانةزوجها ببكلماتٍ مؤثرة عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة (إكس) وقالت فيها: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ"فقدتُ اليومَ نِصفي الثاني، زوجي وحبيبي وصديقي وأبا ابنتي الدكتور وليد مصطفى، بعد رحلة طويلة من النضال مع المرض. أَشهدُ بأنني لم أرَ في حياتي أحداً يحارب ببسالةٍ وثباتٍ كما حاربت يا وليد. حبيبي وليد، ربما خسرتُ جسدَكَ بيننا، لكنّ روحَكَ ستبقى تُلهمني وتظلُّ حاضرةً في كلِّ خطوةٍ أخطوها. لن أنسى وصيتَكَ التي شددت عليها، ستبقى ذكراكَ ناراً في قلبي، وقوةً في روحي.. إلى أن نلتقيَ مرةً أخرى حيث لا وجع ولا فراق".وقد تفاعل الجمهور مع هذا المنشور بشكل كبير وقدموا لها رسائل التعازي وتمنوا لها الصبر والثبات.يُشار إلى أن رحلة مرض المنتج الراحل وليد مصطفى مع الأزمة الصحية بدأت عام 2018، واضطرت العائلة التي نقله إلى الصين لتلقي العلاج، ثم عاد إلى مصر، حيث استمر في معاناته مع المرض.يمكنكِ قراءة كارول سماحة بصور جديدة والجمهور منقسم حول التغيير الكبير في ملامحها!لمشاهدة أجمل صور المشاهير زورواوللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زورواويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر»