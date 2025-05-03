ما مصير نكتة "مدرب السباحة ومدربة الجمباز" ؟ .. هذا ما قاله مؤلف العمل

ميرنا وليد - بيروت - ما زال صُنّاع مسلسل "أشغال شقة جداً" يُمازحون الجمهور، رافضين الكشف عن نهاية نكتة "مرة مدرب سباحة اتجوز مدربة جمباز"، التي أصبحت علامة مميزة في الموسم الثاني من المسلسل.



خلال لقائهما في برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، قال المؤلف والمخرج خالد دياب ممازحاً: "هشام محلفني ما أقولش آخر النكتة، وأنا كمان قايل له ما يقولش، عشان نكملها في الجزء الثالث".

أما هشام ماجد، فأكد بدوره أن النكتة مكتملة فعلاً، لكنه اختار ألا يكشفها، وقال ضاحكاً: "لو قالي أقول، هقول"، ليقاطعه رنين هاتفه وينسحب من الحوار قبل إتمام الجملة، في مشهد بدا وكأنه جزء من السيناريو، ويبدو أن الجمهور عليه الانتظار حتى عرض الجزء الثالث لمعرفة نهاية النكتة الأشهر في الموسم.