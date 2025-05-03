ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان المصري رضا البحراوي أغنيته الجديدة "هكمل المشوار"، في توقيت لافت جاء بعد صدور قرار من نقابة المهن الموسيقية بإيقافه عن العمل لمدة شهر.

الأغنية تحمل كلمات عمرو قطب، ألحان خالد سلطان، وتوزيع طه الحكيم، وتُعبّر عن روح التحدي والثبات رغم الصعوبات، حيث يقول في مطلعها:

"مشيت السكة من أولها... ومن الآخر أنا هكملها."

قرار الإيقاف صدر عن النقابة في الأول من أيار، وأُحيل البحراوي إلى مجلس التأديب، بسبب مخالفته لما تعهد به سابقًا بعدم استخدام شعارات تتعارض مع آداب المهنة، وفقًا للمادتين 60 و61 من قانون النقابات الفنية، وفي أول رد له، نشر البحراوي عبر حسابه صورة له وكتب:

"قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، الحمد لله دائماً وأبداً."

كانت هذه تفاصيل خبر رضا البحراوي يطرح "هكمل المشوار" بالتزامن مع قرار إيقافه عن الغناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.