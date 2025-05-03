"سيكو سيكو" يواصل نجاحه الكبير ويصعد بثبات في قائمة الإيرادات

ميرنا وليد - بيروت - حقق فيلم سيكو سيكو رقماً جديداً في شباك التذاكر المصري، بعد أن جمع أكثر من 2. 8 مليون جنيه في يوم واحد، ليرتفع إجمالي إيراداته إلى 156.3 مليون جنيه خلال 31 يوماً فقط، ويقترب بذلك من صدارة أكثر الأفلام تحقيقاً للإيرادات في تاريخ السينما المصرية.

الفيلم ينتمي إلى فئة الكوميديا الاجتماعية، ويتناول قصة شابين يرثان بضاعة غير قانونية فيحاولان التخلص منها بذكاء من خلال لعبة إلكترونية، قبل أن يدخل على الخط رجل عصابة يغيّر مجرى الأحداث.

العمل من بطولة عصام عمر، طه دسوقي، باسم سمرة، تارا عماد، ديانا هشام، وخالد الصاوي كضيف شرف، وهو من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس.

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