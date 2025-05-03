بالصّور- افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما… تكريمات ولحظات مميّزة

أقيم مساء الجمعة الموافق ٢ مايو ٢٠٢٥ حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الثالثة والسبعين، وقد قررت اللجنة العليا للمهرجان برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية الأستاذ مجدي سامي والأستاذ ميشيل ماهر إهداء هذه الدورة إلى روح قداسة البابا فرنسيس الذي رحل عن عالمنا يوم الإثنين الموافق ٢١ أبريل ٢٠٢٥ وذلك قبيل افتتاح هذه الدورة بأيامٍ قليلة، كذلك إلغاء جميع المظاهر الاحتفالية والفقرة الفنية.

وقد بدأ الحفل الذي قدمته الإعلامية لميس سلامة بفيلمٍ تسجيلي عن بعض فعاليات الدورات السابقة، ثم كانت كلمة الأب بطرس دانيال والتي طلب في بدايتها من الحضور الوقوف دقيقة حداداً على روح قداسة البابا فرنسيس بابا المهمشين والفقراء وداعم الفن والفنانين، ثم كانت كلمته التي تضمنت الرسالة الإنسانية للفن ودور الفنانين في النهوض بالمجتمع من خلال تأثيرهم المباشر في المشاهدين.

بعد ذلك كانت كلمة سفير الفاتيكان بمصر المونسنيور نيقولاس هنري تيـﭬينا. ثمّ بدأت بعد ذلك الفقرة الأولى من تكريمات الدورة الثالثة والسبعين لأقدم مهرجان سينمائي بمصر والوطن العربي والشرق الأوسط، حيث تم عرض​ فيلماً قصيراً عن كل مُكرّم قبل صعوده للمسرح لاستلام التكريم الخاص به. وكانت الجوائز كالتالي:​

جائزة الريادة السينمائية لكل من:

الفنان القدير/ محمود الحديني ​​

الفنانة القديرة/ د. سميرة محسن

الفنان القدير/ أحمد ماهر ​

الفنانة القديرة/ مادلين طبر​

جائزة فريد المزاوي:​​​للمخرج القدير/ هاني لاشين

جائزة الأب يوسف مظلوم:​​للفنان القدير/ شريف الدسوقي

جائزة التميّز الإعلامي: ​​​للإعلامية القديرة/ هالة حشيش

جائزة المركز الخاصة:​​​للكاتبة والمؤلفة القديرة/ مريم نعوم والتي اعتذرت عن الحضور لسفرها، وستتسلم الجائزة بنفسها خلال حفل الختام.

​وبعد أن تم التقاط العديد من الصوّر التذكارية للسادة المكرّمين قبل نزولهم من على خشبة المسرح، تمّ عرض فيلماً تسجيلياً قصيراً عن الأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية لهذا العام، والتي اختارتها اللجنة العُليا وذلك وفقاً للمعايير الأخلاقية والإنسانية للمركز، تلاه فيلماً آخر عن لجنة تحكيم الدورة الثالثة والسبعين.

​وبمناسبة تدشين متحف مقتنيات المؤرخ السينمائي الراحل فريد المزاوي مؤسس المركز الكاثوليكي المصري للسينما والتي قد أهدت أسرته بعض مقتنياته والأوسمة والنياشين التي قد حصل عليها لعرضها بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، كانت هناك كلمة من السيدة نادية عيّاس ابنة شقيقته نيابة عن الأسرة.

​وفي الفقرة الثانية من الحفل تم عرض فيلماً قصيراً عن حياة قداسة البابا فرنسيس ودعمه للسينما، قبل أن يقوم الأب بطرس دانيال بإهداء درع المهرجان والدورة يحمل صورة قداسة البابا فرنسيس إلى سفارة الفاتيكان بالقاهرة وتسليمه للمونسنيور نيقولا تيفينا.

بعدها جاءت الفقرة الثانية من التكريمات والتي تمّ خلالها توزيع الجوائز التالية:

جائزة الإبداع الفني لكل من: ​​​

المنتج الفني القدير/ حسين القلا

الفنانة القديرة/ لوسي

الفنانة القديرة/انتصار

عازفة البيانو القديرة/ د. مارسيل متى

مدير التصوير القدير/ مصطفى عز الدين

جائزة أفضل ممثلة في عمل درامي لعام ٢٠٢٤.

الفنانة القديرة/ إيمان العاصي عن دورها في مسلسل”برغم القانون”.

جائزة أفضل ممثل في عمل درامي لعام ٢٠٢٤.

الفنان القدير/ طه دسوقي عن دوره في مسلسل “حالة خاصة” والذي أعتذر عن الحضور لإرتباطه بتصوير، وسيتسلم الجائزة بنفسه خلال حفل الختام.

جائزة المركز التشجيعية للفنانة الشابة المتميّزة/ هاجر السراج والتي اعتذرت عن الحضور لارتباطات خاصة.

وبعد التقاط صور تذكارية للمكرمين كان ختام الحفل، لتبدأ من السبت ٣ مايو ٢٠٢٥ فعاليات وعروض الأفلام والندوات الفنية للأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية للمهرجان وحتى يوم الخميس الموافق ٨ مايو ٢٠٢٥.