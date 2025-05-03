بعد وفاته.. من هو المنتج وليد مصطفى زوج الفنانة كارول سماحة؟

انهيار كارول سماحة بجنازة زوجها

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من هو الراحل وليد مصطفى؟

ولد الدكتور وليد مصطفى في يناير عام 1972، ودرس الصيدلة قبل أن يتجه إلى الإعلام، حيث صنع لنفسه اسماً بارزاً في مجال الإدارة والإنتاج الإعلامي، كما شغل مناصب قيادية في عدد من المؤسسات الإعلامية المهمة.

في يناير عام 1972، ودرس الصيدلة قبل أن يتجه إلى الإعلام، حيث صنع لنفسه اسماً بارزاً في مجال الإدارة والإنتاج الإعلامي، كما شغل مناصب قيادية في عدد من المؤسسات الإعلامية المهمة. يُعد الراحل من أبرز الشخصيات التي ساهمت في تطوير المشهد الإعلامي في مصر خلال العقدين الأخيرين، إذ شارك في تأسيس عدد من المنصات والمؤسسات الإعلامية.

كما أطلق قناة "النهار" الفضائية في عام 2011 من خلال شركته، وترأس مجلس إدارة الشركة المالكة لإذاعة "إينرجي".

كما أسس قناة "مدرستنا" وهي قناة مصرية تعليمية مجانية عام 2020، وله العديد من المشاريع الفنية الناجحة في مجالات متعددة، خاصة في المجال الموسيقي.

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تزوج من الفنانة كارول سماحة في عام 2013، بعد قصة حب جمعتهما، وأثمر زواجهما عن ابنتهما "تالا". وكان للظروف الصحية التي مر بها خلال السنوات الماضية تأثير واضح على حياة كارول، التي اختارت الانسحاب مؤقتاً من الأضواء لتكون إلى جانبه، كما صرحت في مقابلات تليفزيونية سابقة.

وقد خضع الراحل خلال السنوات الماضية تحديداً بداية من عام 2018 لعملية جراحية دقيقة في الكلى، التي أدت إلى نقله إلى الصين لتلقي العلاج، ثم عاد إلى مصر، حيث استمر في معاناته مع المرض بعد فشل عملية بالكلى، حيث قرر استكمال العلاج داخل مصر، وقررت زوجته الفنانة كارول سماحة أن تمكث بجوار زوجها طوال هذه الفترة، كما فضلت التركيز على الاهتمام بزوجها وابنتها خلال الفترات الماضية، وذلك على حدّ قولها.

هذا هو الظهور الأخير للمنتج وليد مصطفى

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 مايو 2025 07:19 مساءً - وسط حالة من الحزن الشديد خيّمت على الوسط الفني والإعلامي في مصر ولبنان؛ رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت الموافق 3 مايو، رجل الأعمال والمنتج الإعلامي الدكتور، زوج الفنانة اللبنانية، بعد معاناة طويلة مع المرض، عن عمر ناهز 53 عاماً.وقد شيعت جنازة المنتج ورجل الأعمال، اليوم عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بالسادس من أكتوبر إلى مقابر العائلة.وقد شهدت الجنازة حضور أسرة الراحل وزوجتهالتي ظهرت منهارة أثناء الصلاة على زوجها؛ بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن والإعلام الذين حرصوا على دعمها ومساندتها أبرزهم نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، يسرا، منة شلبي، دينا فؤاد، الإعلامية لميس الحديدي، الإعلامية هالة سرحان، والمنتج محمد السعدي، وغيرهم.اطلعوا على انهيار كارول سماحة في جنازة زوجها والنجوم يساندونهاكان الفيديو الأخير للنجمةبرفقة زوجها الراحل وليد مصطفى، تم تصويره ونشره في شهر يوليو من العام 2023، بمناسبة إطلاق كارول ألبومها بنفس التوقيت، وحرصت النجمة اللبنانية على إهداء زوجها الأغنية الرومانسية "نسخة مني".وظهر وليد بحالة صحية متوسطة إلى جانب زوجته، بينما أرفقت المقطع بأغنية "نسخة منى"، التي تعد إحدى أبرز الأغاني التي طرحتها النجمة اللبنانية في ذلك العام.وعلقت كارول على الفيديو الذي جمعهما بعبارة: "بالدنيا مين بيحبك قدي. أنا نسخة مني"، وهو ما اعتُبر الظهور الأخير له، لاسيما أنها عادت بعد تلك الفترة وتحدثت عن فترة مرض زوجها، وأشارت إلى تدهور حالته الصحية.بنفس التوقيت شارك وليد مصطفى زوجتهمكالمة هاتفية مليئة بالضحك والرومانسية ضمن حلقة مسجلة من برنامج "حبر سري"، ومن بعدها صار ظهوره نادراً حتى مع أفراد عائلته، وكانت كارول سماحة تنشر بين الحين والآخر بعض الصور القديمة، ولكن آخر صورة ظهرت للفقيد هي التي جمعته بالفنانة إلهام شاهين خلال احتفالات بداية العام 2024، برفقة ابنته وزوجته كارول سماحة.وعلقت الفنانة إلهام شاهين على الصورة قائلة: " أجمل حفل كريسماس كل سنة مع أجمل أصدقائي، فى منزل أصدقائي و إخوتى الغاليين جداً على قلبى، د. وليد مصطفى و زوجته الجميلة الفنانة كارول سماحه، بحبكم من كل قلبى و بتمنى لكم كل الخير، وسميرة سعيد منورة الدنيا وإيناس شاهين كمان، ليلة حلوة بوجود كل الحلوين، سنة حلوة يارب على الجميع".يمكنكم متابعة كارول سماحة بصور جديدة والجمهور منقسم حول التغيير الكبير في ملامحها!لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»