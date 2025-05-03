عبد المنعم مدبولي يتحدث عن موهبة توفيق الدقن وعمله بالمسرح

من هواة المسرح إلى أحد نجوم السينما

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 مايو 2025 07:19 مساءً - يعد الفنانواحداً من أبرز الفنانين الذين نجحوا في ترك بصمة خاصة بتاريخ الفن المصري والعربي، وذلك من خلال العديد من أعماله الفنية والتي شارك ببطولتها ما بينوالمسرح والدراما التلفزيونية والإذاعية والتي حققت نجاحاً كبيراً لدى الجمهور.وإحياءً لذكرى ميلاد الفنانوالتي توافق اليوم 3 مايو، نستعرض لكم حديث الفنان عبد المنعم مدبولي عن موهبته وبداياته ونجاحه في المسرح.كان الفنان توفيق الدقن عاشقاً للفن والأداء التمثيلي بشكل كبير، وقد دفعته ظروف الحياة للعمل في هيئة السكة الحديد والتي من خلالها التحق بفرقة المسرح الخاصة بها ليُقدم عدداً كبيراً من المسرحيات، وعقب ذلك التحق بمعهد الفنون المسرحية والذي تخرج فيه عام 1950، وقدم عقب ذلك عدداً كبيراً من المسرحيات مع العديد من الفرق المسرحية، وجاء ظهوره الأول بالسينما في عام 1951 من خلال مُشاركته بدور صغير في فيلم "ظهور الإسلام" من قصة وحوار عميد الأدب العربي طه حسين.وطوال مشواره الفني نجح الفنانفي أن يُثبت خطواته بالسينما أمام كبار النجوم والمُخرجين، حيث شارك في العديد من الأفلام ليُصبح واحداً من أبرز نجوم السينما المصرية والعربية.

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عبد المنعم يتحدث عن لقائه الأول بـ توفيق الدقن وموهبته

وقال الفنان عبد المنعم مدبولي إن الفنان توفيق الدقن عقب تخرجه في معهد الفنون المسرحية انضم كعضو في فرقة المسرح الحر والتي قدم من خلالها العديد من العروض المسرحية المهمة، وعقب ذلك انضم لفرقة المسرح القومي نظراً لموهبته وأدائه الكبير.



وخلال لقاء تلفزيوني تحدث الفنان عبد المنعم مدبولي عن علاقته بالفنانولقائهما الأول من خلال المسرح والذي تعاونا فيه من خلال عدد كبير من المسرحيات.وقال الفنانإنه تعرف إلى الفنانحينما كان يعمل موظفاً بهيئة السكة الحديد وكان عضواً بالفرقة المسرحية الخاصة بالهيئة ومعه عدد من كبار الفنانين، ومن أبرزهم سعد أردش، عبد الفتاح البارودي.وأضاف الفنانبأنهم كانوا يستعينون به لإخراج العروض المسرحية في نادي السكة الحديد، كما أوضح بأن الفنانلم تتوقف هواياته وبراعته في التمثيل فقط ولكنه كان لاعباً كبيراً لكرة القدم في النادي، مؤكداً أنه منذ رؤيته للفنانفي البروفات أدرك بأنه صاحب موهبة مميزة ولافتة للانتباه وحينها قرر أن يعملا سوياً.وكان قد رحل عن عالمنا الفنانفي 26 نوفمبر عام 1988 عن عمر ناهز الـ 65 عاماً، بعد مسيرة فنية قاربت على الأربعين عاماً قدم خلالها ما يتجاوز الـ 350 عملاً فنياً ما بين المسرح والسينما والدراما التلفزيونية والإذاعية.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».