لمى الشثري لـ برنامج الخليج 365 عن رؤية السعودية 2030: المرأة تعيش عصرها الذهبي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 مايو 2025 07:19 مساءً - استضاف برنامج "الخليج 365" على قناة "روتانا خليجية" الأستاذة لمى الشثري رئيسة تحرير مجلة "الخليج 365" في حديث مميز وشامل عن رؤية السعودية 2030، ومواكبة مجلة الخليج 365 لإطلاق التقريرالسنوي لعام 2024، والذي تضمن استعراضاً لدور المجلة في مواكبة ما حققته المرأة السعودية من إنجازات.

أثنت مقدمة البرنامج على مواكبة مجلة الخليج 365 لكل جديد في رؤية المملكة العربية السعودية 2030، مؤكدة أن مجلة الخليج 365 حاضرة كمنصة إعلامية مواكبة، وراصدة لكل ما تحقق على أرض الواقع، خاصة في ما يخص تمكين المرأة السعودية ودعمها في مختلف المجالات، واحتفلت على طريقتها الخاصة بإنجازات المرأة السعودية التي تجاوزت التوقعات وحققت أرقام قياسية في التمكين، والقيادة والمشاركة الفعالة في بناء المستقبل.

مجلة الخليج 365 تدعم المرأة في كل أدوارها منذ تأسيسها

وأشارت الأستاذة لمى الشثري إلى أن مجلة الخليج 365 منذ تأسيسها عام 1981 وهي تدعم المرأة في كل أدوارها، المرأة الأم، المرأة العاملة، المرأة الابنة.

أضافت:"عندما تم اطلاق رؤية 2030، مهمتنا أصبحت أسهل بكثير، لأنه بات هناك خارطة طريق تساعدنا أن نفتح الأبواب، وتساعدنا على أن نمكن المرأة، والتمكين هنا معناه أن نجد مواطن ومكامن القوة فيها، التي تترجم على الأرض لتكون مشروع صغير، أو تكون مسار مهني، أو إبداع فني، وإنجاز رياضي."

وواصلت الأستاذة لمى الشثري: "رؤية 2030 كانت المحرك والدينامو، الذي ساعدنا أن نوحد كل الجهود لدعم المرأة."

المواهب السعودية في مجال الإعلام متميزة جداً

ورداً على سؤال حول رؤيتها من منصبها كقيادة إعلامية سعودية نسائية لوضع المرأة الآن في مجال الإعلام وفي المناصب القيادية، قالت الأستاذة لمى الشثري: " طبعًا وجودي في منصب رئيس التحرير الخليج 365 يجعلني أحمل مسؤولية كبيرة أولًا، أحمله بأمانة وفخر وبكل حب، وأشكر أكيد الثقة الكبيرة من إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، مجموعتنا الأم، على الثقة اللي أعطوني إياها، لأن مجلة الخليج 365 تاريخ عريق ومنارة."

وتابعت قائلة: "ولكن الحقيقة المواهب اللي أنا أشوفها في الإعلام، المواهب السعودية اللي أنا قاعدة أشوفها في الإعلام من السيدات بشكل خاص متميزة جدًا، جدًا، وعندنا في الفريق سعوديات رائعات في مناصب قيادية، عندنا المديرة الأقليمية، عندنا مديرة التحرير، وأكيد المرأة هي اللي تعرف تحكي قصة المرأة بشكل أكبر، وداخل المجموعة أيضًا عندنا شقيقتنا جريدة عرب النيوز، اللي تحتفل الآن بعيدها الخمسين، نائب رئيس التحرير هي نور نقلي، أوجه لها تحية فهي زميلة عزيزة."

وواصلت قائلة:" السيدات في مجال الإعلام متميزات، وأكيد على رأس المجموعة الأستاذة جمانا الراشد التي تقود أكبر مجموعة إعلامية في الإقليم، أي في الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا."

وحول آلية تفاعل مجلة الخليج 365 مع تقرير رؤية السعودية 2030 وكيفية اختيار الشخصيات والقصص الملهمة، قالت الأستاذة لمى الشثري:" الحقيقة أن هناك أكثر من عنصر يساعدنا في خلق القصة، قد يكون مناسبة معينة، قد يكون تعيين شخصية في مكان معين، إنجاز معين لشخصية معينة."

وتابعت: "ولكن أنا أحب أن أركز على نقطة في التقرير في ما يخص نسبة عمل المرأة، الأساس التي بدأت في الرؤية كانت نسبة 22.8، والمستهدف كان 30%، خلال أقل من عشر سنوات تم تحقيق المستهدف، يعني في 2020 تم تحقيق المستهدف فتم رفع النسبة إلى 40%، وهذا يبين لنا بالأرقام قابلية المرأة أن تخوض مجالات العمل سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام أو المشاريع الصغيرة والمتوسطة."

وواصلت قائلة: "طبعاً هذا كله كان بمساعدة البرامج، برامج التدريب، خدمات رعاية الأطفال، النقل إلى آخره، كل هذا ساعد أن المرأة تأخذ دورها، في المجالات المختلفة."

وأضافت: "عندما نصنع القصة نحاول أولاً أن ننوع، يعني ممكن يكون ملف رياضي مثلاً، في اليوم الوطني 2023 كان الملف عن الرياضيات في التجديف، كانت على الغلاف كريمان أبو الجدايل واخترنا علشان نربط أكثر من عنصر من عناصر الرؤية في هذا الغلاف صورنا في عسير مكان رائع جداً في بحيرة، وكان ملف رائع عن الشخصيات وتضمن الملف الأميرة سارة وهي عضو مجلس إدارة وشخصيات أخرى شاركت في دعم النساء في التجديف يعني هذا أحد الأمثلة."

وواصلت الأستاذة لمى الشثري: "مثلاً في يوم التأسيس بمناسبة عام الحرف اليدوية استضفنا الأميرة نورا الفيصل على الغلاف كان التصوير في الدرعية وهي كمان طبعاً الرئيسة التنفيذية لفنون التراث."

نحن شركاء مع كل النساء

وعلقت الأستاذة لمى الشثري بكلمة أخيرة عن وضع المرأة السعودية وفق ما تحقق في رؤية 2030، قائلة:" المرأة الآن تعيش عصرها الذهبي."

وأضافت:" نحن شريك وداعم ويد بيد مع كل النساء بمختلف الأعمار، ومن المهم جدًا أن أضيف هذه النقطة، أن الرؤية مرنة في ما يخص الفئة التي تشملها من ناحية النساء، بشكل خاص، فهي ليست موجهة فقط لسن معين، هي مرنة، والدليل أن الدكتورة ليلى البسام، الله يحفظها، أطلقت كتابها تاريخ الأزياء بعد ثلاثين سنة من رسالة الدكتوراة التي عملتها، وكان في حفل رائع مهيب برعاية كريمة من الأميرة سارة بنت مشهور، وكنا نحن شريك إعلامي في هذا الموضوع في قصر المربع."

واختتمت قائلة: "لم يتأخر الوقت أبدًا أن أي امرأة تبدأ شيء لأنه الآن هو الوقت المناسب."

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