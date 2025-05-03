معتصم النهار في أول بطولة درامية مصرية بمسلسل قصير إلى جانب هذه الممثلة

ميرنا وليد - بيروت - يستعد الممثل السوري معتصم النهار لدخول الدراما المصرية لأول مرة من خلال مسلسل جديد بعنوان "أنا أنت أنت مش أنا"، في أول بطولة مطلقة له ضمن إنتاج مصري .

العمل ينتمي إلى نوعية المسلسلات القصيرة المؤلفة من 15 حلقة، ومن المتوقع أن يُعرض حصرياً عبر إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، ويُشكل هذا المشروع خطوة لافتة في مسيرة النهار، الذي سبق أن حقق حضوراً لافتاً في الدراما العربية المشتركة، حيث يترقبه الجمهور المصري والعربي لرؤية أدائه في بيئة درامية جديدة بقالب مصري بالكامل، وستكون ميرنا نور الدين لتكون البطلة النسائية في العمل، على أن تُعلن أسماء باقي الأبطال خلال الأيام القادمة، العمل من تأليف أحمد محمود أبوزيد، ويطرح العمل موضوعاً عصرياً يتمثل في تأثير الذكاء الاصطناعي على العلاقات الإنسانية والحياة اليومية، في حبكة درامية يُنتظر أن تجمع بين التشويق والبعد الإنساني ضمن رؤية معاصرة.

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