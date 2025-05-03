رحيل روث بوزي.. نجمة الكوميديا في "Laugh-In" بعد صراع مع هذا المرض

ميرنا وليد - بيروت - رحلت الممثلة الأميركية الكوميدية روث بوزي عن عمر 88 عاماً بعد معاناة مع مرض الزهايمر، حيث توفيت في منزلها بولاية تكساس، بحسب ما أعلنه وكيل أعمالها.



بوزي اشتهرت بدور "غلاديس أورمفبي" في برنامج Rowan & Martin’s Laugh-In الذي عُرض بين 1968 و1973، وكانت الوحيدة التي شاركت في جميع مواسمه. نالت جائزة "غولدن غلوب" وترشحت مرتين لجائزة "إيمي".

بدأت مسيرتها الفنية في سن 17 على مسرح "باسادينا بلاي هاوس"، وشاركت لاحقاً في برامج مثل The Garry Moore Show وThe Entertainers. كما أدّت أصوات شخصيات شهيرة في رسوم متحركة أبرزها "السنافر" و"Berenstain Bears"، ورُشّحت لإيمي عن دورها في "شارع سمسم".

زوجها كينت بيركنز كتب قبيل وفاتها: "روث أحبّت مهنتها بصدق، وكانت ممتنّة للجمهور الذي رافقها طوال مشوارها".