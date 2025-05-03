- 1/3
- 2/3
- 3/3
ميرنا وليد - بيروت - عندما توفي ألبرت أينشتاين عام 1955 في مستشفى برينستون، كانت أمنيته الأخيرة بسيطة: أن يُحرق جثمانه، دون أي اهتمام خاص ببقاياه.
لكن توماس هارفي، أخصائي علم الأمراض المناوب، كان لديه خطط أخرى، فأثناء تشريح الجثة، أزال دماغ أينشتاين، دون موافقة عائلته، واحتفظ به على أمل كشف أسرار عبقريته.
بدلاً من تسليمه، حفظ هارفي الدماغ في مرطبانات، وقطّعه إلى 240 قطعة، وأرسل أجزاءً منه إلى باحثين مختارين حول العالم.
فقد هارفي وظيفته بعد ذلك بوقت قصير، لكنه احتفظ بالدماغ في حوزته لعقود، وخزّنه في صناديق ومرطبانات، وحتى في ثلاجات بيرة في جميع أنحاء كانساس وميسوري.
كانت هذه تفاصيل خبر دماغ ألبرت أينشتاين سُرق بعد وفاته وهذا كان مصيره! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.