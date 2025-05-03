اللقاء يتجدّد بين مَي عزّ الدّين وجمهورها… اقرأ التفاصيل

وعدت الممثّلة المصريّة، مَي عزّ الدّين جمهورها بأن تكون أكثر تفاعلًا على منصّة “تيكتوك”، في الفترة المقبلة.

وفي منشور على “إنستغرام” بهذا الخصوص، كتبت “عزّ الدّين”: “من اليوم، بإذن الله، سأكون معكم في حسابي على تيكتوك، كلّما سنحت لي الفرصة سأردّ على أسئلتكم وأقرأ كلامكم ولمن طرحوا عليّ أسئلة عن العناية بالشّعر سأصوّر فيديو مخصّصًا لذلك وسأردّ على أسئلة جميع المتابعات في التّعليقات”.

نُذكر أنّ متابعي مَي تفاعلوا مع منشورها بشكل كبير، مؤكّدين أنّهم بانتظار إطلالتها بفارغ الصّبر.

أحدث أعمال مَي عزّ الدّين، هو مسلسل “قلبي ومفتاحه” إلى جانب الممثّل آسر ياسين الّذي عُرض خلال شهر رمضان المبارك الفائت وحظي بنجاح كبير.