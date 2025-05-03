سعد لمجرد يلتزم بقرار منعه من الظهور في مشاهد تتعلق بالمخدرات لمدة خمس سنوات

كشفت المخرجة دمنة بونعيلات أنها لم تُفرج بعد عن فيلم من بطولة الفنان سعد لمجرد احتراما للقرار الذي صدر سابقا في حقه بعدم مشاركته لمدة خمس سنوات في أي عمل يضم مشاهد حول المخدرات.

وأضافت دمنة في ندوة صحفية حول فيلمها الجديد “البوز” أنها اختارت ألا تطرح فيلما سينمائيا من بطولة لمجرد والدوزي وعبد الرحيم المنياري وأسماء فنية أخرى احتراما لسعد، إذ فضلت تغليب الجانب الأخلاقي على المادي، وارتأت تأجيل عرضه إلى حين آخر.

وكشفت دمنة أنه بسبب أزمة سعد القضائية في فرنسا ومحاكمته ثم سجنه لمدة، ولحثه على عدم المشاركة في أي عمل يتضمن مشاهد فيها مخدرات لخمس سنوات، أجلت بقرار منها طرح الفيلم.

وأضافت دمنة: “لأسف هذا الفيلم الذي لم يصدر بعد والذي ينتمي إلى خانة الأفلام الشبابية، جسد فيه سعد لمجرد دور شاب يتعاطى للمخدرات، ولن أفرج عنه إلا بحضور بطله سعد”.

وتشدد دمنة في حديثها حول هذا الموضوع أنها ستتخذ القرار ذاته ولو تعلق الأمر بفنان آخر جسد مساحة صغيرة في فيلمها، حيث في حالة اعتقاله لن تسمح بإطلاق الفيلم في غيابه، ولو كان لديه مشهدان فقط، مشيرة إلى أنه ليس هناك ما يستعجلها لأن الإنتاج كان خاصا.

ورفضت دمنة خلال الندوة التعليق على اعتقال الفنانة دنيا بطمة، مشيرة إلى أن الستار أسدل على تصوير فيلمها “البوز” الذي تُجسد فيه دنيا بطمة دور البطولة قبل أشهر طويلة، مما لم يؤثر على تحضير الفيلم وإنجازه.

وشددت على أنها تحترم الحياة الخاصة للفنان، وأن ما يربطها بهذا الأخير العلاقة الفنية فقط، فيما أكدت كليلة أيضا ألا دخل للاعتقال مع الفن، وأنه لا يجب محاكمة الشخص مرتين.

ومن المرتقب إصدار فيلم “البوز” لدمنة بونعيلات بالقاعات السينمائية، والذي يشارك في بطولته كل من دنيا بطمة، ومراد العشابي، إلى جانب ابتسام بطمة ونعيمة بوحمالة، ورفيق بوبكر وعبد الله فركوس، وفضيلة بنموسى، وبشرى أهريش، وغيرهم، في الـ7 من شهر ماي الجاري.

وشارك الممثلان التركيان مرت آلتنشك ومراد داناجي، بطلا مسلسل “سامحيني”، في الفيلم بصفتهما ضيفي شرف، إذ صورا عددا من المشاهد بمناطق مختلفة بأكادير.

ويضع فيلم “البوز” تفاهة الويب والشهرة المزيفة دون تقديم أي محتوى هادف تحت المجهر، وينبش في ظاهرة “البحث عن الشهرة” بطرق غير أخلاقية، حيث إن الفيلم يندرج ضمن خانة الأعمال الاجتماعية، وتتخلله أجواء غنائية.

وسينافس هذا الفيلم باقة من الأفلام الجديدة وأخرى ما تزال صامدة منذ أشهر من وصلولها للقاعات، ضمنها فيلم “مايفراند” الذي يحكي عن شاب يرتبط عن بعد بفتاة أمريكية، ويطمح للقاء بها في المغرب حتى يستطيع الهجرة معها، وهي الفكرة التي طورها وخلية الكتابة بحسبه.

وهذا الشاب الذي يجسد دوره يسار يجد نفسه في قلب أزمة كلما اقترب من تحقيق حلم الهجرة إلى أن يعبث مع “مافيا” فيجد نفسه في ورطة.

وينافس أيضا فيلم “الممثلة”، الذي تدور أحداثه حول الوضع المزري الذي يشهده المجال الفني، مسلطا الضوء على بعض المشاكل التي يعانيها هذا الوسط في الوقت الحالي، من بينها عدم تكافؤ الفرص، ومآس أخرى في قالب اجتماعي، واتسامه بالعشوائية وسوء التنظيم، في ظل تغييب القواعد الصارمة.

وينافس هذا الفيلم المرتقب أيضا باقة أخرى من الأفلام التي دخلت للعرض قبل أشهر، منها أفلام “حادة وكريمو”، و”روتيني”، و”زعزوع”.

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