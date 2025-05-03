شكرا لقرائتكم خبر عن باهو بخش تتعاون مع رشيد مشهراوي في "أولاد البلاد" بمهرجان مالمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت المنتجة باهو بخش والمخرج الفلسطيني الكبير رشيد مشهراوي اليوم في أيام الصناعة لمهرجان مالمو للسينما العربية في دورته الـ 15 والتي ستستمر حتى يوم الخامس من مايو 2025 بالسويد، للانتهاء من كل الاتفاقات على مشروع سينمائي عربي جديد يجمعهما، تحت اسم "أولاد البلاد" ويأتي هذا الإعلان مع الاحتفال بمرور 10 أعوام في هذه النسخة من أيام الصناعة والتي تعتبر احتفالاً بالإبداع المشترك.

وقالت المنتجة باهو بخش "المشروع هو الأول وسيكون عملاً من نوع خاص إنتاج فلسطيني مصري أردني يعبر عن حالة العبث الناتج عن الحالة الفلسطينية بأسلوب ساخر يطفو عليه طابع الكوميديا السوداء، وسيتم الإعلان عن تفاصيله الكاملة قريبًا".

وأضافت "أن أيام الصناعة بمالمو أصبحت بمثابة جسرًا يربط بين صانعي الأفلام من ثقافات متنوعة، ما يخلق فرصًا إبداعية جديدة ومشاريع لأفلام مشتركة حققت نجاحًا على المستوى العالمي، ولذلك كان من المهم الإعلان عن المشروع الجديد لنا مع المخرج وصانع الأفلام الكبير رشيد مشهراوي في عاصمة السينما العربية في أوروبا، لمواصلة حوارنا الفني والثقافي".

وأشار المخرج رشيد مشهراوي: "سعدت بالإعلان عن هذا المشروع من خلال منصة للتبادل والتعاون السينمائي العربي في مالمو، حيث تلتقي الرؤى وتتجسد الأفكار بشكل جديد ومختلف، ويعتبر فيلم "أولاد البلاد" بالنسبة لي هو تجربة سينمائية جديدة ومختلفة، حيث أحاول التأمل في الحالة الفلسطينية الجديدة القديمة في آن واحد، وسرد الأحداث من زوايا وأبعاد جديدة من خلال طرح سينمائي ممتع يمزج بين السخرية السوداء والعمق والبساطة".

وأضاف مشهراوي: "لقد كان الدافع الرئيسي بالنسبة لي وراء كتابة هذه الحكاية نابع من الحاجة الماسة للتعامل مع معنى فقدان الإنسان للمكان، وليس مجرد استبدال لمكان بآخر، بل هي تجربة تمس أجزاءً من الشتات للروح والشعور والذاكرة".