شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى توفيق الدقن.. فيديو نادر له أثناء غناء "موال كوميدي": حافية خدت زكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ذكرى ميلاد الفنان توفيق الدقن الذى ولد زي النهاردة في الـ 3 من شهر مايو، ويعد واحدًا من أشهر الفنانين فى السينما المصرية، حيث برع فى وضع بصمة خاصة له عبر قائمة طويلة من الأفلام التى شارك فيها.

توفيق الدقن الذى اشتهر بلزمات عديدة لا تزال منتشرة إلى الآن مثل "أحلى من الشرف ما فيش"، و"حلاوة أمك" وغيرها حيث لعب كل الألوان الفنية، واشتهر بأنه الشرير الضاحك، ولكن ربما لا يعلم كثيرون شيئًا بخصوص غنائه الذى دوماً ما كان يلجأ له أحيانًا على خشبة المسرح ببعض العروض المسرحية.

وهو الأمر الذى حدث أثناء مشاركته فى مسرحية "بداية ونهاية" حين قام بغناء موال بشكل كوميدى مثلما يظهر خلال هذا الفيديو النادر على موقع يوتيوب.

هذا وقدم الدقن خلال مشواره العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية والتى تصل لحوالى 120 عمل مسرحى ابرازهم بداية ونهاية وسكة السلامة وانتهى الدرس ياغبى وعيلة الدوغرى، 450 فيلمًا أشهرهم "ابن حميدو"و "أنا وهو وهى" و"أحبك يا حسن" و"سر طاقية الإخفاء" و"فى بيتنا رجل" و"على باب الوزير".