فنان العرب محمد عبده يتألق في حفل استثنائي بالأوبرا برعاية روتانا.. بالصور

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 مايو 2025 05:56 مساءً - أحيا فنان العرب محمد عبده، مساء الجمعة، 2 مايو حفًلا غنائيًا ضخمًا بـ دار الأوبرا المصرية بحضور جماهيري كبير برعاية مجموعة روتانا للصوتيات والمرئيات، ورفع لافتة "كامل العدد".

سالم الهندي وحميد الشاعري من ضمن الحضور

وشهد الحفل حضور الأستاذ سالم الهندي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا للموسيقى ومديرها التنفيذي للشئون الفنية بالقاهرة أسامة رشدي، وعدد من الشخصيات العامة والفنية بينهم حميد الشاعري وشذى.

حفل الفنان محمد عبده- الصور من المركز الصحفي لشركة روتانا

حفل الفنان محمد عبده- الصور من المركز الصحفي لشركة روتانا



واستمتع الجمهور بليلة طربية استثنائية وسهرة غنائية حملت عنوان "ليلة الموسيقار طلال"، أعادت للأذهان أمجاد الزمن الجميل، وتغنى الجمهور مع فنان العرب ورددوا معه أغانيه.

محمد عبده يقدم أشهر أغانيه

وقدم محمد عبده، باقة من أشهر أغانيه التي ارتبطت بذاكرة محبيه وجمهوره متنقًلا ما بين الكلاسيكيات والأعمال الحديثة بصوته الدافئ وحضوره المميز.

كما قدم مجموعة من الأغنيات الجديدة من ألحان الموسيقار طلال، وشملت فقرته الغنائية 13 عملًا جديدًا بمصاحبة فرقة موسيقية يقودها أمير عبدالمجيد ووليد فايد.

الفنان محمد عبده- الصور من المركز الصحفي لشركة روتانا

الفنان محمد عبده- الصور من المركز الصحفي لشركة روتانا

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جدير بالذكر أن، النجم محمد عبده طرح في نوفمبر الماضي ألبومًا غنائيًا من إنتاج شركة روتانا، وضم 7 أغنيات من ألحان الموسيقار طلال، ولاقى الألبوم نجاحًا وصدى واسع بين جمهوره في جميع أنحاء العالم.



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