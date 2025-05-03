باهو بخش ورشيد مشهراوي في تعاون جديد لأول مرة في أيام الصناعة بمالمو

ميرنا وليد - بيروت - خلال فعاليات أيام الصناعة ضمن الدورة الخامسة عشرة من مهرجان مالمو للسينما العربية، والتي تستمر حتى الخامس من أيار/مايو 2025 في السويد، اجتمعت المنتجة بـاهو بخش مع المخرج الفلسـ طيني رشيد مشهراوي لوضع اللمسات الأخيرة على مشروعهما السينمائي العربي الجديد الذي يحمل عنوان "أولاد البلاد".



ويأتي الإعلان عن هذا التعاون المشترك تزامنًا مع الاحتفال بمرور عشرة أعوام على انطلاق "أيام الصناعة"، التي أصبحت منصة بارزة للاحتفاء بالإبداع السينمائي والتعاون العربي المشترك.

وقالت المنتجة باهو بخش: "المشروع هو الأول الذي يجمع بين شركة ريدستار والمخرج رشيد مشهراوي في عمل من تأليفه واخراجه، وسيكون عملا من نوع خاص إنتاج فلسطيني مصري اردني يعبر عن حالة العبث الناتج عن الحالة الفلسـ طينية بأسلوب ساخر يطفو عليه طابع الكوميديا السوداء، وسيتم الإعلان عن تفاصيله الكاملة قريبا".

وأضافت باهو قائلةً: "إن أيام الصناعة بمالمو أصبحت بمثابة جسرًا يربط بين صانعي الأفلام من ثقافات متنوعة، مما يخلق فرصًا إبداعية جديدة ومشاريع لأفلام مشتركة حققت نجاحًا على المستوى العالمي، ولذلك كان من المهم الإعلان عن المشروع الجديد لنا مع المخرج وصانع الأفلام الكبير رشيد مشهراوي في عاصمة السينما العربية في أوروبا، لمواصلة حوارنا الفني والثقافي".

أما المخرج رشيد مشهراوي فقال: "سعدت بالإعلان عن هذا المشروع من خلال منصة للتبادل والتعاون السينمائي العربي في مالمو، حيث تلتقي الرؤى وتتجسد الأفكار بشكل جديد ومختلف، ويعتبر فيلم "أولاد البلاد" بالنسبة لي هو تجربة سينمائية جديدة ومختلفة، حيث أحاول التأمل في الحالة الفلسطينية الجديدة القديمة في آن واحد، وسرد الأحداث من زوايا وأبعاد جديدة من خلال طرح سينمائي ممتع يمزج بين السخرية السوداء والعمق والبساطة".

وأضاف مشهراوي: " لقد كان الدافع الرئيسي بالنسبة لي وراء كتابة هذه الحكاية نابع من الحاجة الماسة للتعامل مع معنى فقدان الإنسان للمكان، وليس مجرد استبدال لمكان بآخر، بل هي تجربة تمس أجزاءً من الشتات للروح والشعور والذاكرة".