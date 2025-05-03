بين الغرابة والفخامة.. إليكم منزل روبرت داوني جونيور الرائع

ميرنا وليد - بيروت - يُعد منزل روبرت داوني جونيور في ماليبو، الذي تم شراؤه عام 2009 مقابل 13.

4 مليون دولار، شاهدًا على الفخامة المستدامة والتصميم المبتكر.

يمتدّ المنزل على مساحة سبعة أفدنة، ويضمّ هيكلًا مميزًا على شكل قبة بمساحة 6500 قدم مربع، مصنوع من بالون قابل للنفخ وحديد تسليح وخرسانة.

لا يقتصر أسلوب البناء الصديق للبيئة هذا على توفير جماليات مستقبلية فحسب، بل يضمن أيضًا كفاءة الطاقة والمتانة.

يضمّ المنزل خمس غرف نوم وأربعة حمامات، وهو مُجهز بألواح شمسية ومواد مُعاد تدويرها وتقنيات المنازل الذكية، مما يعكس التزام داوني بالمسؤولية البيئية.

إلى جانب روعته المعمارية، تحوّل المنزل إلى ملاذٍ خاص، يضمّ مجموعة متنوعة من الحيوانات مثل الألبكة والماعز والخنازير والدجاج، إلى جانب قطّتي عائلة داوني.

يُبرز هذا المزيج من الهندسة المعمارية المبتكرة والبيئة الصديقة للحيوانات التزام داوني بإنشاء مساحة معيشة متناغمة ومستدامة.

