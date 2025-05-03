زينة مكي تشارك محبيها كواليس حياتها خلال تصوير مسلسل "آسر"

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية زينة مكي مجموعة من الصور و مقاطع الفيديو عبر حسابها الخاص، اظهرت فيها حياتها اليومية في كواليس تصوير مسلسلها الحالي "آسر"، من رحلاتها في الطائرة إلى ركوب الخيل و تجولها في شوارع تركيا.



و في وقت سابق، نشر الممثل السوري سامر المصري، مقطع فيديو له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، ظهر فيه برفقة الفنانة اللبنانية زينة مكي.

ووثق سامر المصري الأجواء الممتعة التي قضاها مع زينة مكي على متن طائرة، والتي أعربت عن استمتاعها مع سامر المصري بهذه الرحلة، قائلة: "أفضل رفيق سفر"، ليردّ عليها هو: "انتي أحلى رفيقة سفر".

ومازح سامر المصري زينة مكي، كاشفاً عن تطورات علاقتهما في مسلسل "آسر"، إذ يشاركان في بطولته، وقال: "رح نتزوج بآخر المسلسل، مفاجأة بس ما تقولوا لحدا"، لترد عليه زينة باستغراب قائلة: "إيه رح نتزوج".