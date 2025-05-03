شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية "1 شارع المعز" لجمهور دمنهور اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تستضيف دار الأوبرا برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، العرض المسرحي الاستثنائي (1 شارع المعز) لذوى الهمم، تحت إشراف الدكتورة دينا محسن وإخراج فيصل الشناوي.

ويقدم العرض اليوم السبت 3 مايو على مسرح دار أوبرا دمنهور، في إطار فعاليات وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية، لدعم وتمكن ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الفنون والثقافة لتأكيد دورهم الفعّال في المجتمع، ويقام العرض تحت رعاية أحمد هنو وزير الثقافة



العرض المسرحي 1 شارع المعز



العرض المسرحي 1 شارع المعز



1 شارع المعز

العرض يقدم صورة معبرة عن قوة الشعب المصري على الإبداع والتميز والخصوصية من خلال رحلة حول تاريخ مصر، ويكشف لنا إبداعًا بلا حدود لكشف قوة الفن في كسر الحواجز وتحقيق الأحلام، وتدور أحداث العرض حول اختطاف طالب أثناء رحلة مدرسية والذهاب به عبر الأزمنة المختلفة من تاريخ مصر، والتعرف على أجزاء من أشكال الحياة المتنوعة في مصر من خلال العودة بالأزمنة المختلفة.

ويأتي هذا العرض برئاسة الدكتورة دينا محسن، وتحت إشراف اللجنة العليا برئاسة المهندس وليد مبروك، في خطوة تؤكد دعم الدولة لدمج أصحاب الهمم في الحياة الثقافية والفنية.



مسرحية 1 شارع المعز



مسرحية 1 شارع المعز بطولة ذوي الهمم



عرض 1 شارع المعز



مسرحية 1 شارع المعز

1 شارع المعز تأليف أحمد سمير، إخراج فيصل الشناوي، استعراضات محمد سميح، أشعار عبد الله حسن، ألحان شريف حمدان، ديكور وتصميم خلفيات وفيديو د. دينا أحمد، جرافيك المهندسة هبة عيد، تصميم الملابس والإكسسوارات دينا رفعت، تنفيذ الملابس إيمان محمد إسلام، مساعد مخرج مروة العراقي، مخرج منفذ أحمد عواد.