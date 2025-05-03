بريانكا تشوبرا ضمن قائمة حضور حفل ميت غالا للمرة الخامسة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 مايو 2025 04:20 مساءً - عشاق الموضة والأناقة على موعد مع الحدث السنوي للفاشون وآخر ما توصلت إليه الصيحات العالمية "ميت غالا" Met Gala 2025، حيث يجتمع النجوم والفنانين والمشاهير تحت قبة متحف في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك.

وفي الساعات القليلة الماضية، تداولت وكالات الأنباء أخبار تفيد بتأكيد مشاركة بريانكا شوبرا في الحفل للمرة الخامسة.

بريانكا شوبرا ضيفة ميت غالا 2025

ستعود نجمة بوليوود بريانكا شوبرا إلى السجادة الحمراء لحفل ميت غالا 2025، مسجلةً بذلك ظهورها الخامس في هذا الحدث السنوي للأزياء. ستحضر الحفل برفقة المدير الإبداعي لدار بالمان؛ أوليفييه روستينغ، مرتدية زيًا مصممًا خصيصًا لها من دار الأزياء الفرنسية، وستتألق في إطلالتها أيضًا بقطعة من أحدث مجموعات بولغاري للمجوهرات الفاخرة.

وقد ظهرت بريانكا لأول مرة في حفل ميت غالا عام 2017 بفستان من رالف لورين بمعطف واقٍ من المطر، ثم في العام التالي 2018 مرتديةً فستانًا مخمليًا أحمر داكن، ثم في عام 2019، وأخيراً في عام 2023، اختارت فستانًا من فالنتينو لموضوع "كارل لاغرفيلد: خط من الجمال".

مشاركة نجوم بوليوود في حفل ميت غالا 2025

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وفقاً لوكالة ANI، تستعد نجمة بوليوود كيارا أدفاني لظهورها الأول في حفل ميت غالا هذا العام؛ حيث ستنضم الأم الحامل إلى عدد من المشاهير من جميع أنحاء العالم، على مسرح الموضة الكبير في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك.

من المتوقع أن يشارك شاروخان لأول مرة في الحفل لأول مرة أيضاً، حيث تم تداول العديد من الأنباء عبر السوشيال ميديا، وتداولتها المواقع الإخبارية، التي تفيد بمشاركة شاروخان في الحفل. وقد اكتسبت هذه التكهنات زخماً عندما أضافت مديرة أعمال الممثل؛ بوجا دادلاني، الرمز التعبيري الإعجاب عن غير قصد بمنشور يلمح إلى حضور الممثل المحتمل للحدث البارز؛ حيث شاركت صفحة الموضة الشهيرة على إنستغرام؛ Diet Sabya، منشوراً يلمّح إلى تعاونٍ يجمع نجوماً في حفل ميت غالا 2025. وذكرت الرسالة أن "عملاقين" سيتحدان في هذا الحدث، مما أثار تكهنات بين المعجبين. ورغم عدم ذكر أي اسم صراحةً، بدأ الكثيرون يتساءلون عما إذا كان "العملاقان" المعنيان هما شاروخان ومصمم الأزياء سابياساتشي.

وجاء في المنشور: "أوقفوا الصحافة!!! لقد حدث المستحيل! عملاقان في حرفتهما - أعظم نجم بوليوود - وأكبر مصمم أزياء في جيلنا - سيتحدان في أول ظهور لهما في حفل ميت غالا 2025... هذا النجم البوليوودي على وشك أن يصبح أول رجل هندي يتباهى بفستانه الأنيق على سجادة ميت غالا".

ومن الجدير بالذكر أن موضوع حفل ميت غالا لهذا العام هو «Superfine: Tailoring Black Style»، الذي يدرس أسلوب أصحاب البشرة السمراء في الملابس على مر القرون.

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