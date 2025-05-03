أحمد حاتم: أبحث عن الحب الحقيقي ودور العمر

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 مايو 2025 04:20 مساءً - حل الفنان أحمد حاتم ضيفاً علي برنامج عندي سؤال، من تقديم الإعلامي اللبناني محمد قيس.

الحب والاستقرار في حياة أحمد حاتم

أكد أحمد حاتم أن تجربة الزواج هي واحدة من التجارب الصعبة والمهمة في حياته، وقال عن هذه التجربة: "أنا شخص ملول وبحس الجواز صعب بالنسبة ليا ولكن على الصعيد الآخر أنا عايزه جداً وبسعى له جداً لأني صعب أعيش لوحدي، أنا جربت والحياة صعبة ومحتاج وجود ست طول الوقت في حياتي لكن محتاجها ومحتاج إني أبقى راضي وأخرس واسكت دا اللي ناقصني الاستقرار العاطفي".

وعن سبب تردده في اتخاذ هذه الخطوة، أكد أنه ما زال ينتظر حب العمر وذلك لأنه يخشى تكرار تجربة الانفصال وقال: "عندي هاجس وتخوف إني أخلف مرة تانية والجوزاة لا تنجح لأن تجربة أنك تبني علاقة حياتية ويومية مع ابنك وأنتم مش عايشين مع بعض دا شيء صعب ومرهق، فهل هبقى قادر أعمل دا من غير ما أزود مسئوليات مقدرش أعملها وتاخدني من شغلي وحياتي".

أكد حاتم أن علاقته بنجله عزيز قوية واستثنائية، فهو مرتبط به بشكلٍ كبير ويُلبي كل طلباته دون الشعور بالضيق أو المسئولية وقال عنه: "عزيز العلاقة الوحيدة في حياتي أنا بعمل كل حاجة غصب عني وأنا مبسوط".

ما زال أحمد حاتم ينتظر الدور المميز الذي سيُبرز من خلاله مواهبة الفنية، وأكد أنه في انتظار الذي سيطلق عليه دور العمر.

آخر أعمالة الفنية

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يُذكر أنشارك في موسم رمضان 2025 بمسلسل "إخواتي"، وظهر كضيف شرف في الحلقات الأولى من العمل، وقام ببطولة العمل كل من نيللي كريم، روبي، كندة علوش، چيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، علي صبحي، نبيل عيسى، أحمد الأزعر، وظهور خاص لمحمد ممدوح، والعمل من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق.

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