بيانكا سينسوري عارية في هذا البث المباشر

ميرنا وليد - بيروت - ظهرت بيانكا سينسوري عاريةً تمامًا في البث المباشر لـ كانيي ويست، بعد وقت قصير من اعتقاد المعجبين بأنه أعلن عن ميوله الجنسية.



شوهد مغني الراب، البالغ من العمر 47 عامًا، والمعروف باسم "يي"، وهو يستعرض مقطع فيديو، على بُعد خطوات قليلة من زوجته.

كانت العارضة، البالغة من العمر 30 عامًا، ترتدي بذلة شفافة لتظهر في البث شبه عارية

وعلى عكس مظهرها شبه العاري، غطت وجهها بشعر مستعار بني اللون مع غرة، وانتعلت حذاءً بكعب عالٍ مع ملابسها الصادمة.

كان البث المباشر من المرات الأولى التي شوهد فيها الزوجان معًا منذ ما يقرب من شهرين، بعد أن غمرتهما شائعات الطلاق منذ ظهورهما عاريين في حفل جوائز غرامي.

ويأتي لم شملهم بعد وقت قصير من انفصالهما المزعوم بعد أن ادعى ويست أن زوجته، وهي مهندسة معمارية تبلغ من العمر 30 عامًا وموظفة سابقة في Yeezy، قد "هربت".