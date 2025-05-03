ميريام فارس تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة ميريام فارس على متابعيها من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاص، إحتفلت من خلالها بيوم ميلادها، حيث ظهرت بفستان رائع قصير و ضيق من دون اكمام، مع حذاء عالي جداً ذات كعب عالي لامع، مستعرضةً من خلال هذا اللوك رشاقتها، و ربطت شعرها على شكل كعكة مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها، بالإضافة إلى حملها CD مع شموع عليه.
و علقت ميريام على منشورها بالقول: "عام آخر من تحويل الصوت إلى قوة، والأحلام إلى إنجازات. عيد ميلاد سعيد لي".
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