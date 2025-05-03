عمرو سعد يحضّر هديّة جديدة لجمهوره

يستعدّ الممثّل المصريّ عمرو سعد لخوض تجربة سينمائيّة جديدة، بعد انتهائه مؤخّرًا من تصوير فيلمه الجديد “الغربان”.

في التّفاصيل، أنّ “سعد” كشف في تصريح لـ “القاهرة ٢٤”، انّ فيلمه الجديد ينتمي لنوعيّة الأعمال اللايت كوميدي وقريبًا سيبدأ تصويره عدد كبير من الممثّلين، مؤكّدًّا أنّه يعتبر الفيلمَين هديّة للجمهور متمنّيًا أن ينالا إعجابه”.

نذكر أنّ عمرو سعد أعلن في وقت سابق انتهاء تصوير فيلمه “الغربان” وذلك بعد أكثر من أربعة أعوام من التّحضيرات والتّنقّلات بين مواقع التّصوير داخل مصر وخارجها. يُصنّف العمل ضمن الأفلام التّاريخيّة ذات الإنتاج الضّخم، إذ تصل ميزانيّته إلى نحو ثلاثمئة مليون جنيه مصريّ.

من المقرّر أن يُعرض الفيلم في دور السّينما في وقت لاحق من العام الجاري، على أن يُعلن عن الموعد النّهائيّ قريبًا.

الفيلم من تأليف وإخراج ياسين حسن، يشارك في بطولته إلى جانب عمرو سعد، الممثلة مي عمر ونخبة من الممثّلين المصريّين والرّوس.

يُذكر أنّ عمرو سعد، تألّق في شهر رمضان الفائت في مسلسل “سيد النّاس”، من إخراج محمّد سامي وإنتاج شركة الصّبّاح.