شكرا لقرائتكم خبر عن محمد السعدي وأشرف زكي وإلهام شاهين ولميس الحديدي بجنازة وليد مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيعت جنازة رجل الأعمال والمنتج وليد مصطفى من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ورافقت الجثمان زوجته الفنانة كارول سماحة، وحرص على الحضور عدد من النجوم والشخصيات العامة منهم، المنتج محمد السعدي عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والفنانة إلهام شاهين، والإعلامية لميس الحديدي، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والمخرج محمد سامي، الكاتب والسيناريست مدحت العدل.

ونعت النجمة اللبنانية كارول سماحة زوجها رجل الأعمال والمنتج وليد مصطفى والذي رحل فجر اليوم السبت، حيث كتبت عبر حسابها بموقع فيس بوك: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. فقدتُ اليومَ زوجي وحبيبي الدكتور وليد مصطفى بعد رحلة طويلة من الصراع مع المرض. لم أرَ في حياتي مَنْ آمن بالنضال مثلك وليد.. حبيبي، خسرتُ جسدَكَ لكنَّ روحَكَ ستظلُّ قدوة لي. لن أنسى وصيتَكَ، وستبقى ذكراكَ ناراً في قلبي... حتى نلتقيَ حيثُ لا ألمَ ولا بكاء ولا فراق.

وشارك وليد مصطفى في عام 2007، بتأسيس جريدة الخليج 365، حيث شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب حتى عام 2013، وأطلق قناة النهار الفضائية في عام 2011 من خلال شركته، وترأس لاحقاً مجلس إدارة الشركة المالكة لإذاعة "إنرجي"، النسخة العربية من الإذاعة العالمية الشهيرة.



جنازة المنتج وليد مصطفى



حزن واضح فى الجنازة



دينا فؤاد تواسى كارول سماحة



لميس الحديدي تواسى كارول سماحة



لميس الحديدي



محمد السعدي عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية



وصول الجثمان



أشرف زكي ومحمد سامي ومحمود شميس



الحزن يخيم على جنازة الراحل وليد مصطفى



الفنانة إلهام شاهين



إلهام شاهين تواسى كارول سماحة



انهيار كارول سماحة



جنازة الراحل وليد مصطفى وسط حزن المعزيين