دانا حمدان تكشف حقيقة خلافها مع شقيقتها ميس

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 مايو 2025 02:54 مساءً - ردت الفنانة والإعلامية الأردنية دانا حمدان على الأنباء التي تم تداولها خلال الفترة الماضية عن وجود خلافات بينها وبين شقيقتها الفنانة ميس حمدان خلال الفترة الماضية.

خلاف دانا وميس حمدان

نشرت دانا حمدان مقطع مصور عبر حسابها على إنستغرام ظهرت فيه برفقةداخل السيارة، ونفت كل ما يتم تداوله عبر السوشيال ميديا قائلة: "مطلعين علينا إشاعة إننا زعلانين من بعض، ما تكبروهاش في دماغها، لأن دي زعلتها بوجبة وعزومة، احنا زي الفل ومفيش أي حاجة".

وثد تفاعل الجمهور مع هذا الخبر وأبدوا سعادتهم بعدم وجود خلافات بينهما، وطالبوا الثنائي بنشر يوميات ومقاطع مصورة تجمعهما.

يشار إلى أن ميس حمدان طرحت مؤخرًا أحدث أعمالها الغنائية، والتى حملت عنوان "ندمانة" من كلمات محمد حسن معوض، ألحان سامر أبوطالب، وتوزيع أحمد عادل.

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آخر أعمالها السينمائية

يُذكر أنشاركت مؤخراً بوصفها ضيفة شرف في فيلم "السيستم"، بطولة طارق لطفي، أحمد الفيشاوي، بسنت شوقي، نسرين طافش، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم، نهى عابدين، رانيا منصور، أحمد فهيم، والمذيعة الأردنية راندا جبر ومن تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، وينتمي الفيلم لنوعية الأعمال الكوميدية الممزوجة بالرومانسية.

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