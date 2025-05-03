صدور البوستر الرسمي للفيلم المُنتظر المشروع X

ميرنا وليد - بيروت - تم طرح البوستر الرسمي للفيلم "المشروع X"، ويشارك في بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز كل من ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، وعصام السقا، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف، منهم ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد.



ويظهر البوستر الأجواء المشوقة وحجم المغامرة المنتظرة في العمل الذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي يوم 21 أيار مايو 2025، تزامنًا مع اقتراب موسم عيد الأضحى، وهو تأليف وإخراج بيتر ميمي، وسيناريو وحوار مشترك بينه وبين أحمد حسني.

ينتمي الفيلم إلى نوعية أفلام التشويق والمغامرة، ويُعد تجربة سينمائية مصرية استثنائية، حيث يجسد كريم عبد العزيز شخصية "يوسف الجمال"، عالم المصريات الذي يخوض مغامرة محفوفة بالمخاطر تبدأ من قلب مصر، مرورًا بالفاتيكان وأميركا اللاتينية، وصولًا إلى أعماق المحيطات، في محاولة لإثبات فرضية مثيرة للجدل: هل شُيّد الهرم الأكبر ليكون مقبرة حقًا؟

والفيلم أول عمل عربي يُعرض بتقنيات IMAX، و4DX، وDolby، وScreenX، مقدمًا بذلك تجربة سينمائية متكاملة من حيث الصورة والصوت.

تم تصوير الفيلم في عدة مواقع حول العالم، منها مصر، تركيا، إيطاليا، والسلفادور، ويُصنف كواحد من أضخم الإنتاجات السينمائية لهذا العام.