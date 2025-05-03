هل ستترك بطلة "ليلى" مجال التمثيل ؟

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت النجمة التركية جيمري بايسال عن رغبتها بتجربة مجال الإخراج، قائلة في تصريح جديد لها لوسائل إعلام تركية: "أريد ان ادخل في مجال الاخراج يوما ما".



الجدير ذكره ان جيمري تخوض بطولة مسلسل "ليلى"، الذي يعرض العنف ضد الأطفال في أول حلقة منه، وتلمع الطفلة "ليلى" بأدائها البارع، فنشاهد معاناتها بسبب زوجة والدها الشريرة، التي لديها حب السيطرة والطمع والأذية، مع العلم أنها عاشت في طفولتها حياة قاسية.

وبعد عرض معاناة الطفلة، ووفاة والدها، وهرب زوجته مع حبيبها اللذين يضعان "ليلى" عند رجل يجبر الأولاد على العمل، ويعيشون وسط النفايات، لكن قدر "ليلى" يتغير، فتطل علينا بطلة العمل النجمة التركية جيمري بايسل بدور "ليلى" الشابة، وهنا تبدأ الأحداث المشوّقة والبعيدة عن الملل.

