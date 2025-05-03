بالصور .. لحظة وصول كارول سماحة باكية إلى دفن زوجها

ميرنا وليد - بيروت - التقطت عدسات الكاميرات لحظة وصول الفنانة اللبنانية كارول سماحة إلى دفن زوجها المنتج وليد مصطفى المقام حاليا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

سماحة لم تتمالك نفسها وكانت تبكي خلال دخولها إلى المسجد.

وكانت قد نعت سماحة زوجها الذي رحل اليوم بعد صراع مع المرض، حيث كتبت عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. فقدتُ اليومَ زوجي وحبيبي الدكتور وليد مصطفى بعد رحلة طويلة من الصراع مع المرض. لم أرَ في حياتي مَنْ آمن بالنضال مثلك وليد.. حبيبي، خسرتُ جسدَكَ لكنَّ روحَكَ ستظلُّ قدوة لي. لن أنسى وصيتَكَ، وستبقى ذكراكَ ناراً في قلبي... حتى نلتقيَ حيثُ لا ألمَ ولا بكاء ولا فراق."

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