حسين الجسمي يصل لهذا الرقم بـ "فستانك الأبيض"

ميرنا وليد - بيروت - وصل الفنان الإماراتي حسين الجسمي بأغنيته الجديدة "فستانك الأبيض" الى 8 مليون و800 ألف مشاهدة، وذلك بعد أيام قليلة على طرحها عبر يوتيوب.

الأغنية التي كتبها أمير طعيمة ولحنها هشام جمال ووزعها مادي، جاءت كمفاجأة من هشام جمال لعروسه ليلى زاهر في حفل زفافهما، حيث غناها لها وسط لحظة مؤثرة أبكتها خلال تسلمها من والدها الفنان أحمد زاهر.

"فستانك الأبيض" سرعان ما تصدرت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، إذ تفاعل معها الجمهور بقوة، خاصة مع كلماتها الرومانسية التي رافقت واحدة من أجمل لحظات الحفل.



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