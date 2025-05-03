شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة من مهرجان أسوان: رفضت فيلم النعامة والطاووس والرقابة اعترضت على السيناريو والان مع تفاصيل الخبر

قالت النجمة لبلبة خلال ندوة تكريمها بمهرجان أسوان، إنها رفضت فيلم النعامة والطاووس بسبب جراءته، مؤكدة أن الفيلم كان حلم صلاح أبو سيف ولكنها كانت متخوفة منه ولم تكن تثق أنها تستطيع أن تمثل الدور لأنها خجولة وتستصعب قول الكلمات المكشوفة.

واشارت لبلبة إلى أنها قابلت دكتور أحمد عكاشة وهو طبيب نفسي وطلبت منه أن يعرفني على طبيبة نفسية وقابلت طبيبة وعرضت عليها السيناريو وأعجبت به جدًا وشجعتها وعلمتها كيف تتعامل كطبيبة نفسية مع المرضى خاصة في المشاهد التي تحتوى كلام جريء.

مشوار الفنانة لبلبة السينمائي بالغ الثراء والخصوصية، حيث بدأت مشوارها على الشاشة الفضية وهي طفلة لم تتجاوز الخامسة من عمرها، لتواصل عطائها عبر سنوات طويلة من الإبداع والتميز في تقديم العديد من الشخصيات المتنوعة، عبر مسيرة تضم 94 فيلما، تعاونت خلالهم مع كبار المخرجين مثل أنور وجدي ونيازي مصطفى ويوسف شاهين وعاطف الطيب ومحمد عبدالعزيز وسمير سيف وأسامة فوزي، وتقاسمت البطولة مع نجوم كبار مثل عمر الشريف وعادل إمام ونور الشريف وأحمد زكي ومحمود حميدة، ووصلت إلى قمة التوهج في أفلام مهمة مثل "ليلة ساخنة" و"ضد الحكومة" و "الآخر" و"وإسكندرية نيويورك" و"جنة الشياطين" و"معالي الوزير" و"حسن مرقص"، كما حققت نجاحا جماهيريا كبيرا في العديد من الأفلام الكوميدية مثل "عصابة حمادة وتوتو" و"خلي بالك من جيرانك" و"إحترس من الخط".

قدمت للسينما 6 أفلام وهي طفلة أشهرها "حبيبتي سوسو" و"4 بنات وضابط" و"البيت السعيد"، نجحت بعد أن أصبحت نجمة كبيرة أن تحصد جائزة أفضل ممثلة أكثر من مرة، من بينها جائزتين عام 1996 عن دورها في فيلم "ليلة ساخنة"، الأولى من بينالي السينما العربية من معهد العالم العربي بباريس، والثانية من مهرجان كيب تاون بجنوب أفريقيا، كما حصلت على العديد من الجوائز عن دورها في فيلم "جنة الشياطين"، فيما شاركت في عضوية لجنة تحكيم 16 مهرجان سينمائي دولي و11 مهرجانا عربيا.