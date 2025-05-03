شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان الراحل وليد مصطفى إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل جثمان الراحل وليد مصطفى إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط حضور كبير من أصدقائه، وبعض الشخصيات العامة منهم السيناريست والكتاب د. مدحت العدل.

وقررت أسرة رجل الأعمال والمنتج وليد مصطفي، إقامة عزائه يوم الإثنين المقبل بمسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة المغرب، وذلك بعد رحيلة طويلة من الصراع مع المرض.

نعت النجمة اللبنانية كارول سماحة زوجها رجل الأعمال والمنتج وليد مصطفى والذي رحل فجر اليوم السبت، حيث كتبت عبر حسابها بموقع فيس بوك: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. فقدتُ اليومَ زوجي وحبيبي الدكتور وليد مصطفى بعد رحلة طويلة من الصراع مع المرض. لم أرَ في حياتي مَنْ آمن بالنضال مثلك وليد.. حبيبي، خسرتُ جسدَكَ لكنَّ روحَكَ ستظلُّ قدوة لي. لن أنسى وصيتَكَ، وستبقى ذكراكَ ناراً في قلبي... حتى نلتقيَ حيثُ لا ألمَ ولا بكاء ولا فراق.

وشارك وليد مصطفى في عام 2007، بتأسيس جريدة الخليج 365، حيث شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب حتى عام 2013، وأطلق قناة النهار الفضائية في عام 2011 من خلال شركته، وترأس لاحقاً مجلس إدارة الشركة المالكة لإذاعة "إنرجي"، النسخة العربية من الإذاعة العالمية الشهيرة.