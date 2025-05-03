شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة من مهرجان أسوان: "خلي بالك من جيرانك" كان بطولة ميرفت أمين واعتذرت والان مع تفاصيل الخبر

قالت النجمة لبلبة خلال ندوة تكريمها بمهرجان أسوان، إن فيلم خلي بالك من جيرانك لم يكن بطولتها ولكن كان بطولة ميرفت أمين ووقتها كانت زوجة للفنان حسين فهمي، وكان لديها تحفظات على الدور واعتذرت عن الدور قبل بدء التصوير.

وأضافت لبلبة أنها فرحت جدًا بالدور خصوصًا أنه أمام عادل إمام وكان أول بطولة.

وذكرت لبلبة خلال الندوة أن الراحل محمد عبد الوهاب هو من علمها، "أمتى تقول لا"، حيث حكت لبلبة خلال الندوة أنها ذهبت إلى منزل الراحل محمد عبد الوهاب، وسألته أزاي أستمر وأفضل محبوبة من الجمهور، فرد عليها وقال لها لابد أن تعرفي متي وكيف تقولي لا ..فيلم غير مناسب قولي لا أغنية مش مناسبة قولي لا عزومة مش مناسبة قولي لا، وأوضحت لبلبة أنها من وقتها وهي تعلمت متى تقول لا.

وحرصت لبلبة على نعي الراحل المنتج ورجل الأعمال الدكتور وليد مصطفى، حيث طلبت من الحضور الوقوف دقيقة حداد على روح الراحل زوج النجمة اللبنانية كارول سماحة، خلال الندوة التي يديرها الكاتب الصحفي حسن أبو العلا مدير المهرجان.

مشوار الفنانة لبلبة السينمائي بالغ الثراء والخصوصية، حيث بدأت مشوارها على الشاشة الفضية وهي طفلة لم تتجاوز الخامسة من عمرها، لتواصل عطائها عبر سنوات طويلة من الإبداع والتميز في تقديم العديد من الشخصيات المتنوعة، عبر مسيرة تضم 94 فيلما، تعاونت خلالهم مع كبار المخرجين مثل أنور وجدي ونيازي مصطفى ويوسف شاهين وعاطف الطيب ومحمد عبدالعزيز وسمير سيف وأسامة فوزي، وتقاسمت البطولة مع نجوم كبار مثل عمر الشريف وعادل إمام ونور الشريف وأحمد زكي ومحمود حميدة، ووصلت إلى قمة التوهج في أفلام مهمة مثل "ليلة ساخنة" و"ضد الحكومة" و "الآخر" و"وإسكندرية نيويورك" و"جنة الشياطين" و"معالي الوزير" و"حسن مرقص"، كما حققت نجاحا جماهيريا كبيرا في العديد من الأفلام الكوميدية مثل "عصابة حمادة وتوتو" و"خلي بالك من جيرانك" و"إحترس من الخط".

قدمت للسينما 6 أفلام وهي طفلة أشهرها "حبيبتي سوسو" و"4 بنات وضابط" و"البيت السعيد"، نجحت بعد أن أصبحت نجمة كبيرة أن تحصد جائزة أفضل ممثلة أكثر من مرة، من بينها جائزتين عام 1996 عن دورها في فيلم "ليلة ساخنة"، الأولى من بينالي السينما العربية من معهد العالم العربي بباريس، والثانية من مهرجان كيب تاون بجنوب أفريقيا، كما حصلت على العديد من الجوائز عن دورها في فيلم "جنة الشياطين"، فيما شاركت في عضوية لجنة تحكيم 16 مهرجان سينمائي دولي و11 مهرجان عربي.