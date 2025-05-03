بحكم قضائي.. الأمير هاري يخسر الاستئناف بشأن تأمينه في بريطانيا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 مايو 2025 01:20 مساءً - حُسمت القضية التي ظلت لسنوات في أروقة المحاكم والتي تمسك فيها الأمير هاري بحقه في الحماية الأمنية التلقائية الممولة من الدولة خلال زياراته هو وعائلته للمملكة المتحدة، وخسر دوق ساسكس استئنافه الذي يقول إنه أُلغي ظلماً بعد تخليه عن واجباته الملكية وانتقاله إلى الولايات المتحدة عام 2020، حيث رفض القاضي الاستئناف يوم أمس الجمعة 2 مايو، مضيفاً أن القاضيين الآخرين اتفقا مع رأيه.

خسارة الأمير هاري الحماية القانونية بشكلٍ نهائي

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عندما قررا أن يتنحيا عن واجباتهما الملكية عام 2020، فقد الأمير هاري وميغان ماركل حمايتهما من الشرطة في المملكة المتحدة، لكن الأمير هاري اعتبر تأمين الشرطة حقاً له، وعرض لأول مرة أن يدفع شخصياً مقابل الأمن البريطاني لنفسه ولعائلته خلال زيارة قام بها إلى ساندرينغهام. وعلى الرغم من رفض هذا العرض، قال المتحدث باسم الدوق إنه لا يزال على استعداد لتغطية تكلفة الأمن لعدم فرضها على دافع الضرائب البريطاني، هذا الأمر قوبل بالرفض حيث نُقل عن مصدر خاص من القصر قوله إن شرطة العاصمة ليست للإيجار ولا يمكن معاملتها كفرق خاصة للأثرياء والمشاهير.

وعلى مدار السنوات الماضية، أقام الأمير هاري دعوى قضائية يطالب فيها بحقه في تأمين الشرطة له وعائلته، وخلال جلسة استماع للمحكمة يوم 18 فبراير 2022، ذكر محامو الأمير هاري أنه لن يحضر طفليه آرتشي، وليليبت، لزيارة وطنه من الولايات المتحدة؛ لأن هذه الزيارة محفوفة بالمخاطر دون حماية الشرطة لهم كعائلة. وخلال جلسة الاستماع بالمحكمة العليا في لندن، قال محامي هاري، الذي لم يحضر الجلسة، إن الدوق لم يعد يشعر بالأمان في المملكة المتحدة نظراً للترتيبات الأمنية المطبقة عليه، ولكنه يريد رؤية عائلته وأصدقائه، والعمل مع الجمعيات المحببة إلى قلبه، كما أن بريطانيا ستبقى وطنه.

وفي فبراير 2024، خسر الأمير هاري قضيته الأولى، ثم أقام استئنافاً على الحكم الصادر ضده، وكانت جلسة النطق بالحكم يوم أمس الجمعة 2 مايو، حيث توجه الأمير هاري إلى موطنه ببريطانيا لحضور جلسة استماع استمرت يومين في محكمة العدل الملكية في لندن يومي 8 و9 أبريل. وعند مغادرته المحكمة في 9 أبريل، صرّح لمجلة People بأنه يشعر "بالإرهاق والضغط النفسي".

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