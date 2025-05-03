الأمير هاري في تصريحات نارية: أريد التصالح مع عائلتي وأبي لن يتحدث معي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 مايو 2025 01:20 مساءً - علاقة الأمير هاري بعائلته ليست في أفضل حالاتها، حيث بدأ تدهور العلاقة منذ أن أعلن هو وزوجته ميغان ماركل تنحيهما عن أدوارهما الملكية في يناير من عام 2020، ثم ازداد الحال سوءاً بعد التصريحات التي أدلى بها الزوجان مع أوبرا وينفري لتتوالى تصريحاتهما، حتى جاءت الضربة القاضية عندما أصدر الأمير هاري مذكراته Spare التي كشف بين صفحاتها الكثير من الخبايا والأسرار التي تتعلق بشقيقه الأمير ويليام وعائلته.

وفي الساعات القليلة الماضية، ربما أخذ الأمير هاري خطوة للوراء، وشعر برغبته في التصالح مع عائلته ووضع نهاية لقطيعة مستمرة لسنوات.

الأمير هاري يعرب عن رغبته في التصالح مع عائلته

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في لقاءٍ أجرته معه شبكة BBC News يوم أمس الجمعة 2 مايو- بعد خسارة الاستئناف الذي أقامه الأمير هاري لاستعادة الحماية الشرطية له ولعائلته في بريطانيا- تحدث دوق ساسكس عن رغبته في التصالح مع عائلته، قائلاً: "أتمنى أن تتصالح عائلتي. لا جدوى من الاستمرار في الشجار"، وفي إشارةٍ منه للحالة الصحية لوالده الملك تشارلز الذي يعاني من السرطان: " الحياة ثمينة. لا أعرف كم تبقى لوالدي من الوقت، لن يتحدث معي بسبب هذه الأمور الأمنية، لكن سيكون من الجيد أن نتصالح".

وعلى الرغم من لقاء الملك تشارلز والأمير هاري في فبراير 2024، حيث سافر الأخير لرؤية والده عقب إعلان إصابته بالسرطان، إلا أن الملك توقف عن الرد على مكالمات ابنه أو رسائله.

وأعرب الأمير هاري عن أمله في إحتواء والده الملك تشارلز للموقف الأمني وتدخله شخصياً لحلها، بعد خسارته الإستئناف بشأن تأمينه في موطنه، قائلاً: "هناك الكثير من السيطرة والقدرة بين يدي والدي. في النهاية، يُمكن حل هذا الأمر برمته من خلاله. ليس بالضرورة بالتدخل، بل بالتنحي جانبًا، والسماح للخبراء بفعل ما يلزم".

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وخلال اللقاء، أعرب دوق ساسكس عن قلقه من إحضار زوجته ميغان ماركل وطفليهما آرتشي وليليبت، إلى المملكة المتحدة بدون الحماية الأمنية، قائلاً إنه لا يتصور عالمًا يعيد فيه ميغان وطفليهما، الأمير آرتشي والأميرة ليليبت، إلى المملكة المتحدة نظرًا للمخاوف الأمنية. وأضاف: "أفتقد المملكة المتحدة، أفتقد أجزاءً منها، بالطبع. أعتقد أنه من المحزن حقًا ألا أتمكن من تعريف أطفالي بموطني".

وواصل: "رجاءً انظروا إلى الحقائق. انظروا إلى المخاطر، انظروا إلى التهديد، انظروا إلى التأثير، إذا حدث أي مكروه لي أو لزوجتي أو لأحفاد والدي، إذا حدث لهم أي مكروه، انظروا إلى من تقع المسؤولية".

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