بعد رحيله الصادم.. هكذا ودع النجوم وليد مصطفى زوج كارول سماحة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 مايو 2025 01:20 مساءً - حالة من الحزن أصابت الوسط الفني صباح اليوم عقب وفاة المنتج المصري وليد مصطفى زوج المطربة اللبنانية كارول سماحة، وذلك بعد صراع طويل مع المرض. وشكَّل الخبر صدمة كبيرة داخل الوسط الفني والإعلامي، حيث كانت تربطهم بيه علاقة قوية، وكان دائما يشيدوا بالمنتج وليد مصطفى بتعامله الراقي، وحبه للفن والثقافة، وحرص عدد كبير منهم على نعيه وتقديم واجب العزاء للعائلة.

نعي الفنانين وفاة المنتج وليد مصطفى

نعي أحمد المالكي- الصورة من قصص حسابه على إنستغرام

عبر حسابها بإنستغرام، نعت الفنانة إلهام شاهين التي كانت تربطها علاقة قوية بالمنتج وليد مصطفى بهذه الكلمات المؤثرة: " أنعى ببالغ الحزن والأسى صديقى الغالى و أخى العزيز جدا جدا، وزوج أختى وحبيبتى كارول سماحه، لا أجد كلمات لرثائك يا وليد، أنت الأخ الحنون والصديق الجدع والإنسان الشهم، لا أصدق أنى لن أراك ولن أتحدث معك ".

وأضافت: " سأفتقدك جدا يا أجدع وأطيب صديق و أخ، اللّٰه يرحمك و يسكنك فسيح جناته، خالص عزائى لزوجته كارول و بناته أمينه وتالا، ولكل أسرته وأصدقائه ومحبيه، نعزى أنفسنا".

كما نعي الفنان حسام الحسيني وفاة المنتج وليد مصطفى عبر حسابه الشخصي بموقع إنستغرام وكتب منشور قال فيه: "يا جماعه من فضلكم ادعو لهذا الرجل الخلوق الكريم، مشفتش في احترامه وجدعنته، الله يرحمك يا حبيبي ويغفرلك ويجعل مكانك في الجنه واعلي الأماكن".

توجه الشاعر أحمد المالكي بنعي لصديقته الفنانة كارول سماحة بعد وفاة زوجها المنتج وليد مصطفى عبر حسابه الشخصي قائلاً: "بعزي الفنانة كارول سماحة في وفاة زوجها الأستاذ وليد مصطفى".

نعي الإعلامية بسمة وهبة

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نعت الإعلامية بسمة وهبة التي كانت دائماً مع عائلة وليد مصطفى وكانت تربطهم علاقة صداقة قوية، وكتب رثاء عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديو انستغرام قائلة: "سألتك يا وليد قولت لي أنا أحسن وكويس مالك يا وليد كنت بتحب تبتسم بدل ما تتألم يا صديقي واخويا وعشره عمري اللّٰه يرحمك ويصبرنا ع فراقك ويصبر آمينه قره عينك. يا وجع قلبي يارب هونها علينا".

بتول عرفة متأثرة برحيل صديقها

تأثرت المخرجة بتول عرفة برحيل صديقها، وكتبت تدوينه عبر تويتر قالت فيها: "لا إله إلا الله، والله أصعب خبر ممكن أكتبه فى حياتى، وفاة الصديق الغالى جداً المحترم الخلوق دكتور وليد مصطفى زوج أختى كارول سماحة، أشهد أنك كنت من أرقى و أطهر و أفضل الناس اللى قابلتهم فى حياتى، كنت مبدع و متجدد و حالم و مخلص و فوق كل دا كنت إنسان عظيم حقيقى الكلام أقل بكتير من حقك و الوجع عليك كبير جداً، مع السلامة يا أصدق الناس، عشت فى هدوء ورحلت أيضاً فى هدوء ربنا يصبرك يا كارول حقيقى مش عارفة أقولك ايه الله يعينك يا رب و يقويكى، أسألكم الدعاء للمغفور له بإذن الله المحترم وليد مصطفى".



تفاعلت الفنانة نانسي عجرم مع خبر الوفاه وكتبت تغريدة قالت فيها: "الله يرحمو و يعطيكي القوة والصبر كارول!العوض بسلامتك وانشالله خاتمة أحزانك".



توجهت ماغي بو غصن بواجب العزاء وكتبت قائلة عبر منصة X: "خالص العزاء للعزيزة كارول سماحة بوفاة زوجها #وليد_مصطفى اسكنه الله فسيح جناته. والله يصبر قلبك وقلب بنتك والعائلة".

دعمت أمل بشوشة صديقتها كارول سماحة وقدمت واجب العزاء وكتبت عبر حسابها على موقع إكس:"قلوبنا معكِ ‎كارول سماحة في هذا الظرف الصعب، نسأل الله أن يمنّ على زوجك الاستاذ وليد مصطفى برحمته، ويلهمكِ الصبر والثبات".

الإعلامي مصطفى الآغا توجه بالعزاء لزوجة الراحل وقال: "خالص العزاء للصديقة كارول سماحة وفاة زوجها الدكتور وليد مصطفى رحمه الله، انا لله وانا اليه راجعون".

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